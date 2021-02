Vieregge

Die Marina in Vieregge hat einen neuen Eigentümer. Nachdem es bei einer Versteigerung durch das Berliner Auktionshaus Karhausen im September vergangenen Jahres kein Gebot für das Objekt gegeben hatte, erwarb es nun der Hotelier Niels Battenfeld.

Battenfeld ist Gründer der Marke „Lieblingsplatz Hotels“ und betreibt auf Rügen bereits ein Hotel in Bohlendorf auf Wittow. „Vor drei Jahren bin ich eher zufällig mit einem Boot hier gelandet. Mit seinem kleinen Strand, dem direkten Blick auf den Breeger Bodden und umgeben von Natur ist es genau diese Magie, die mich in erster Linie nach Vieregge gebracht hat“, so Battenfeld. Er habe den Hafen übernommen, „um diese Magie nicht nur für mich zu behalten, sondern noch weiter in die Welt zu tragen“.

Mit „Lieblingsplatz Hotels und Restaurants“ als Betreiber des Hafens solle es gemäß der Philosophie aller „Lieblingsplätze“ gemütlich und liebevoll bleiben. Wie in seinen weiteren Hotels in Deutschland und Österreich möchten Battenfeld und seine Partner auch das Haus in Bohlendorf und die Marina Vieregge „zukunftsfähig und nachhaltig“ entwickeln. „Die kleine Gastronomie soll weiterhin als Anlaufpunkt dienen und auch die noch freien Liegeplätze für Dauermieter oder Tagesgäste sollen für dieses Jahr vermarktet werden“, so Battenfeld. Zudem plane er künftig die Vermietung von Hausbooten im Hafen.

Gemeinde stimmte Erweiterung bereits zu

„Selbstverständlich sehen wir hier auch ein tolles Umfeld, um den Hafen weiter in die Zukunft zu begleiten und wirtschaftlich sicher aufzustellen. So werden wir mit der Gemeinde die Pläne zur Erweiterung aufgreifen und investieren. Das Umfeld und die Infrastruktur sind einfach klasse.“ Aus den bisher 50 Liegeplätzen der Marina sollen 70 werden und die ersten beiden Hausboote könnten bereits im Mai festmachen. Auch über die Errichtung von Pfahlbauten denkt Battenberg nach.

An der Zahl der Liegeplätze solle das Projekt nicht scheitern, meint Sybille Görs, Bürgermeisterin der Gemeinde Neuenkirchen, zu der Vieregge gehört. „Die Gemeindevertretung hat einer Erweiterung bereits zugestimmt.“ Die Rede ist von weiteren 20 Liegeplätzen, einer Vergrößerung der Gastronomie sowie der Errichtung zusätzlicher Funktionsgebäude. Die Bürgermeisterin glaubt an die Attraktivität ihres Standorts. Die Reederei Kipp biete eine direkte Verbindung von Vieregge nach Hiddensee an und für das kommende Jahr rechnet die Gemeinde zudem mit Fördermitteln für die Straße, die ihre Gemeinde mit dem Hafen verbindet.

Auktionsgebot hatte bei 888 000 Euro gelegen

Ein Selbstläufer ist die Erweiterung des im Europäischen Vogelschutzgebiet gelegenen Areals indes nicht. Inzwischen sei ein Biotop auf dem Gelände entstanden, weiß Sybille Görs. Daher gelte es zunächst, die Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen und Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen. „Die würde ich gern auf dem Gebiet der Gemeinde umsetzen“, so die Bürgermeisterin.

Die am Breeger Bodden gelegene Marina Vieregge wechselte den Eigentümer. Quelle: Uwe Driest

Für das Grundstück der im Jahr 2012 errichteten Hafenanlage besteht ein Erbbauvertrag mit der Gemeinde, dessen Laufzeit 2052 endet. Der Kaufpreis sei fair gewesen, betonen sowohl Battenfeld als auch Verkäufer Frank Koroschetz. Zur Auktion hatte das Mindestgebot für den Hafen bei 600 000 Euro gelegen. Da der Erwerb jedoch nur mit dem gleichzeitigen Ankauf des Hafengebäudes wirtschaftlichen sinnvoll ist, hatte das Mindestgebot für das Paket bei 888 000 Euro gelegen.

Hafen soll für Öffentlichkeit weiter zugänglich bleiben

Allerdings konnte Battenfeld die im Obergeschoss liegenden drei Ferienwohnungen nicht erwerben. Die gehören unterschiedlichen Eigentümern und zudem sei die Zehn-Jahres-Bindungsfrist noch nicht abgelaufen, so Koroschetz. Bei einem vorzeitigen Verkauf fiele Spekulationssteuer an. Im 137 Quadratmeter großen Erdgeschoss sind neben dem Hafenrestaurant auch Wohnung und Büro des Hafenmeisters sowie Sanitäranlagen für die Marina untergebracht.

Frank Koroschetz will das B-Plan-Verfahren weiter bis zum Aufstellungsbeschluss für Hafen und Gastronomie begleiten. „Der Hafen ist auch nach fünf Jahren in einem sehr guten Zustand und noch immer ein Kleinod“, meint Koroschetz. Er sei zuversichtlich, dass er von den neuen Eigentümern „gut und besser weitergeführt“ wird. Der Verkauf werde Impulse bringen für die Gemeinde. Niels Battenfeld hofft nun, dass er schon an Ostern erste Gäste begrüßen kann und betont, dass sowohl die Hafenanlage als auch der kleine Strand weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben werden.

Von Uwe Driest