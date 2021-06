Vitte/Hiddensee

Die kürzlich verkündeten Ausbaupläne für den Hafen Vitte stoßen bei den Einwohnern Hiddensees nicht nur auf Verständnis. In einem ersten Entwurf wurde ein Nutzungskonzept erstellt, das die Trennung von Fährschifffahrt, Frachtverkehr, Sportbooten und Kreuzfahrt ermöglichen soll. Dafür soll dann auch die Mole verlängert werden, mehr Segelboote sollen Platz finden und eine Fotovoltaikanlage auf dem Wasser sowie eine Meerwasserentsalzungsanlage sollen den Hafen energieautark machen.

Noch mehr Gäste durch mehr Liegeplätze im Hafen Vitte sind nicht tragbar

Befürchtet wird, dass die Folgen für das kleine Inselchen nicht ausreichend in Betracht gezogen wurden. „135 neue Liegeplätze zu schaffen, wo es schon 150 gibt, muss nicht sein“, meint Uta-Katharina Gau. „Die Insel ist nicht so groß, dass sie das vertragen könnte. Denn es sind dann ja nicht nur 135 Personen mehr, sondern es sind mehr Leute auf einem Boot. Eine riesige Menschenmenge, die noch zusätzlich auf die Insel kommt. Das halte ich nicht für verträglich“, meint die Hiddenseerin. Sie erinnert daran, dass man sich einst für die Insel auf ein Leitbild geeinigt hat, laut dem Massentourismus verhindert und Umweltfreundlichkeit priorisiert werden soll.

„Nun wird das Konzept als energieautark und umweltfreundlich präsentiert, aber erstmal wird dafür zerstört“, meint Uta-Katharina Gau, Mitarbeiterin der evangelischen Kirchengemeinde der Insel. Das Errichten einer Meerwasserentsalzungsanlage und einer Fotovoltaikanlage auf dem Wasser seien schließlich nicht notwendig, wenn man nicht noch mehr Menschen auf die Insel holt. „Eine Sanierung des Hafens ist sicher nötig, aber keine Erweiterung.“

Infrastruktur von Hiddensee ist nicht auf Massentourismus eingestellt

Auch die Tatsache, dass die Erweiterung des Hafens in den Ortsteil hineinreicht, sorgt für Entsetzen. „Es ist nicht unbedingt ruhig, wenn man den Seglerhafen dann direkt vor der Nase hat“, meint Uta-Katharina Gau und denkt dabei insbesondere an die Abendstunden, in denen sich das Seglerleben nicht nur auf den Booten abspielt. „Wir haben bereits einen zauberhaften Seglerhafen mit Wiese und Aufenthaltsflächen, die nicht direkt im Wohngebiet liegen.“ Auch die angedachte Freilichtbühne hält sie für unsinnig. „Das brauchen wir nicht. Das ist eine Bädergeschichte, wie es sie in Binz und anderen Seebädern gibt. Wir haben genügend Kulturstätten, die sich bemühen, hochwertige Angebote zu machen. Da brauchen wir nicht noch eine Freilichtbühne.“

Bedenken gibt es auch, dass diese geplanten Erweiterungen insofern auch gar nicht rentabel sind, da die Auslastung nur für wenige Monate im Jahr gegeben ist. „Für diese kurze Zeit wird etwas geschaffen, was gar nicht notwendig ist“, sagt Katrin Döde. „Letztendlich verfügt die Insel auch nicht über die Infrastruktur für einen Massentourismus. Die Kneipen sind so schon stets im Voraus ausgebucht“, macht die Inhaberin eines Pflegedienstes deutlich. „Hiddensee ist eine kleine Insel, die beschaulich bleiben soll. Es kann nicht sein, dass man als Einheimischer keine Straßen mehr nutzen mag, weil man überrollt wird. Wir wollen auf der Insel leben können – auch mit den Gästen, aber in einem gesunden Maß“, so Katrin Döde. Sie weist darauf hin, dass ebenso wie die Restaurantplätze oder Betten in den Pensionen auch die Plätze für die Segler begrenzt sein sollten.

Unternehmer und Gastronom Mathias Schilling wünscht sich hingegen eine Entwicklung des Hafens. „Ich denke, es ist zu stemmen. Es soll sicher nicht in Richtung Massentourismus gehen, dass wir Busladungen an Tagestouristen auf die Insel bekommen, aber der Individualtourismus bringt auch Kaufkraft und kann der Insel gut tun“, meint Mathias Schilling, der sich über das in den letzten Jahren wieder gewachsene Interesse am Segeltourismus freut.

Bürger wünschen sich ein Mitspracherecht für Lebensraum Hiddensee

Vermisst wird bei all diesen Plänen vor allem aber die Transparenz. Denn bisher habe es für die Einwohner keine Möglichkeit gegeben, mit den Gemeindevertretern darüber ins Gespräch zu kommen. „Man kann ja so ein Projekt planen. Aber dann muss man auch ins Gespräch gehen. Wir wollen keinen Ausverkauf der Insel. Wir möchten Aufklärung und Transparenz über die Kosten und eventuellen Fördermittel, aber auch ein Mitspracherecht, denn es geht um unseren Lebensraum Hiddensee“, so Katrin Döde.

Bisher haben die Bürger ihre Informationen zu dem Projekt nur aus dem Internet oder einem Infobrief ziehen können, moniert auch Andrea Zabel. „Klar waren derartige Zusammenkünfte bisher schwierig, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch“, meint die Vermieterin. Sie hat sich das Konzept angesehen und fordert, dass Einwohner, Betroffene und Fachkundige dazu befragt und angehört werden. „Es gibt kaum noch Fischer und die haben die Kühlhalle auch gerade verkauft. Nun soll wieder eine entstehen und ein Filetierplatz noch dazu“, nennt sie ein diskussionswürdiges Beispiel. Aber auch der vorgesehene Kinderspielplatz sorgt für Unverständnis. „Wir haben bereits drei in der Umgebung, die nicht gepflegt werden. Es sind so viele Fragen offen, die man beantwortet haben möchte. So sind auch die Zahlen noch offen. Wer trägt das?“, so Andrea Zabel.

Bürgerinitiative fordert Gespräche mit der Gemeinde

„Der Hafen muss gemacht werden, aber nicht in diesem Rahmen, wie die Gemeinde es vorhat. Das ist total überzogen. So soll sicher auch eine neue Mole her, aber die muss nicht begehbar sein. Auch für eine Fotovoltaikanlage auf dem Wasser gibt es Alternativen“, so Andrea Zabel. Auch sie befürchtet, dass die Infrastruktur keinen Raum für steigende Besucherzahlen lässt. „Wir haben doch schon einen Seglerhafen mit 150 Plätzen. Die wollen auch alle einkaufen und essen gehen. Das macht doch dann auch keinen Spaß mehr und ist sicher auch nicht das, was man als Urlauber möchte. Wir wollen informieren und die Leute aufklären, was über die Gemeinde bisher nicht geschehen ist“, so Andrea Zabel.

Dafür haben sich bereits die ersten Einwohner zur Gründung einer Bürgerinitiative zusammengefunden. „Gerne würden wir uns mit Bürgermeister Gens und den Gemeinderatsmitgliedern zusammensetzen, aber das gestaltet sich bisher schwierig. Und viele Entscheidungen sind leider schon getroffen“, befürchtet die Hiddenseerin.

Bürgermeister Gens verspricht öffentlichen Austausch

Diese Bedenken möchte Bürgermeister Thomas Gens zerstreuen. „Es wird eine offizielle Vorstellung geben, wenn es planungsreif ist. Sollten dann immer noch keine Veranstaltungen möglich sein, werden wir eine Möglichkeit schaffen es online zu präsentieren“, verspricht das Gemeindeoberhaupt. Er weist auch daraufhin, dass der bisherige Stand offen in der Gemeindevertretung vorgetragen wurde und es auch im Vorfeld der ersten Planungen bereits Gespräche mit verschiedenen Beteiligten, wie Reederei, Nationalparkamt oder auch den Fischern gegeben habe.

„Außerdem ist dies ein B-Plan, der sowieso ein öffentliches Beteiligungsverfahren mit sich bringt und sich somit jeder einbringen kann“, erklärt Thomas Gens. Auch mit Blick darauf, dass Hiddensee in Kürze vom Tourismusverband eine Zertifizierung als familienfreundliche Insel erwartet, sei man bestrebt, auf die Nachhaltigkeit solch eines Projektes zu bauen, so das Gemeindeoberhaupt.

Von Wenke Büssow-Krämer