Haftbefehl auf Rügen vollstreckt: Eltern bewahren 37-Jährigen vor der Zelle

Bergen

Seinen Eltern verdankt ein immerhin schon 37 Jahre alter Sohn, dass er weiterhin auf freiem Fuß bleiben kann. Weil er schon was auf dem Kerbholz hatte, drohte ihm Gefängnis. Er war bereits zur Festnahme ausgeschrieben und ging der Bundespolizei am Mittwochabend in Bergen auf der Insel Rügen ins Netz. Doch seine Eltern lösten ihn aus und zahlten.

Bundespolizei schnappt Verurteilten auf dem Bergener Bahnhof

Beamte der Bundespolizei schnappten den 37 Jahre alten Rüganer am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf dem Bahnhof in Bergen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie fest, dass er wegen Beleidigung vom Amtsgericht Stralsund zur Festnahme und Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Der Mann war 2018 zu einer Geldstrafe von 13550 Euro oder 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Bis dato hatte er diese Strafe nicht beglichen.

Eltern zahlten binnen einer halben Stunde

Zahlen konnte der 37-Jährige auch am Mittwoch nicht. Deshalb nahmen die Beamten ihn in Haft und brachten ihn zur Dienststelle nach Stralsund. Noch während der Fahrt räumten die Beamten dem Festgenommenen ein, mit seinen Eltern zu telefonieren. Als er ihnen seinen Zwangslage schilderte, sicherten sie ihrem längst erwachsenen Sohn zu, dass sie die Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle in Berlin einzahlen werden. Sie müssen sich beeilt haben. Bereits gegen 22 Uhr bekam die Bundespolizeiinspektion Stralsund vom Polizeirevier Berlin Pankow die Bestätigung, dass die Eltern die geforderte Geldstrafe für den Sohn eingezahlt haben.Lesen Sie auch: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Betrüger auf Rügen

Von Udo Burwitz