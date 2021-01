Zum Ende des alten Jahres kamen im Helios-Hanseklinikum in Stralsund 15 Kinder zur Welt, darunter ein Zwillingspärchen. Zwischen dem 1. und 3. Januar gab es vier Geburten. Die meisten der Mütter kamen aus Stralsund. Die anderen Familien leben in der Umgebung und in Baden-Württemberg.