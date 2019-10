Halloween in Bergen

Bergen

Das Fest Halloween am Vorabend von Allerheiligen fällt auf den Reformationstag, der in allen nord- und ostdeutschen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag ist. Das sei für manche Menschen ein Grund, die beiden Feiertage in Konkurrenz zueinander zu sehen, sagt die Evangelische Kirche. Ursprünglich stamme Halloween jedoch aus dem christlichen Brauchtum in Irland. Das Wort „ Halloween“ ginge auf „All Hallows' Eve“ (Vorabend von Allerheiligen) zurück.

Gruselig oder als Cosplay-Figuren kostümiert feierte das Quintett aus Heino Müller, Claudia Wendel, Judith Schröter, Luise Holtschulte und Elisa Al Rashid (v. li.) Halloween in Larrys Bar in der Bergener Bahnhofstraße. Inhaber Lars Trulsen ist einer der drei Organisatoren der 1. Bergener DJ-Night, zu der am kommenden Sonnabend auch Kaufmannshof und Märchenhotel einladen.

Von Uwe Driest