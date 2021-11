Halloween auf Rügen: Nächstes Jahr gibts Obst

Bergen

Ha! Dieses Jahr habe ich Halloween immerhin nicht vergessen. Zu sehr haben sich die enttäuschten Augen eines Junior-Skeletts in meinem Kopf eingebrannt. In einem Jahr hatte ich das Fest nicht auf der Uhr und sah mich mit rotem Kopf einer Schar von kleinen Gespenstern gegenüber, die ich dann mit den Resten aus der Vorratsschublade bedienen musste. Ich kann von Glück sagen, dass die Mütter aus den dezent vor der Tür geparkten SUVs nicht um ein klärendes Gespräch über Mindesthaltbarkeiten gebeten haben.

Irrsinn: Jede Nuss im Plastikkleid

Dieses Mal also alles anders. Zwar ist mir angesichts der Plastikmassen ganz schlecht geworden – jede doofe Nuss einzeln verpackt – aber wie soll es in Corona-Zeiten denn sonst politisch korrekt funktionieren? Dazu noch Alternativen für Nussallergiker, Schokoladenverweigerer und ein Angebot für Hexen in zartrosa. Doch dann: Was für eine Enttäuschung! Der Bus mit den Halloween-Kindern hielt am Nebenhaus, mit prallen Tüten gefüllt ging es zurück. Nun hab ich den Salat. Wenn es mal Salat wäre. Kein Wunder, dass man im November zunimmt! Nächstes Jahr gibt’s Mandarinen.

Von Anne Ziebarth