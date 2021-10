Stralsund/Bad Sülze

Trauer in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern: Ein Polizist aus der Elbmetropole ist am Mittwochvormittag nach einer Übung im Kreis Vorpommern-Rügen gestorben. Laut Hamburger Polizei gehörte der 24-Jährige der Bereitschaftspolizei aus der Hansestadt an der Elbe an.

Der Verstorbene hielt sich laut Landesbereitschaftspolizei MV im Kreis an der Ostsee auf. Dort hätte er an einer körperlich belastenden Übung im Rahmen einer Basisausbildung im Nordverbund teilgenommen. Wie die Polizei auf OZ-Nachfrage bekannt gab, fand diese in der Nähe der Recknitztal-Kaserne in Bad Sülze statt. Dabei handelte es sich um einen sechs Kilometer langen Nachtmarsch im Rahmen der mehrtägigen Grundausbildung. Auch Polizeivollzugsbeamte der Landespolizei MV nahmen daran teil.

24-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Laut Polizei Hamburg hätte sich der Gesundheitszustand des jungen Mannes danach dramatisch verschlechtert. Trotz sofortiger notärztlicher Behandlung verstarb der Polizist im Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen werden aktuell vom Landeskriminalamt (LKA) MV geführt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Vorpommern-Rügen-Landrat Stefan Kerth richtet das Wort an die Hinterbliebenen. „Ich bin zutiefst betroffen über diesen tragischen Fall und spreche allen Angehörigen mein Beileid aus“, sagt er. „Ich wünsche der Familie und den Freunden viel Kraft für die kommende Zeit.“

Hamburger Streifenwagen führen Trauerflor

„Dieser plötzliche Verlust hat uns tief getroffen und ist unbegreiflich“, teilte die Hamburger Polizei weiterhin mit. „Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und direkten Kollegen. Sie werden auf Wunsch von einem Polizeiseelsorger betreut.“ Bis nach der Trauerfeier werden die Hamburger Streifenwagen mit Trauerflor geführt.

In einem Post auf dem sozialen Netzwerk Facebook griffen erst Polizei Vorpommern-Rügen, später auch die Polizei Greifswald das Drama auf. „Dieser tragische Fall ereignete sich im Bereich der Polizei Vorpommern-Rügen“, steht dort. „Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen führt unsere Kriminalpolizei.“ Auch die Polizei aus dem Ostseekreis kondoliert den Hinterbliebenen.

Weitere Todesfälle bei der Polizei

Polizisten sind immer wieder besonderen Gefahren ausgesetzt. Auch in MV gab es immer wieder Todesfälle. Im Zeitraum von 2016 bis 2019 sind zwei Polizisten der Landespolizei M-V im Dienst tödlich verunglückt.

Von Kay Steinke