Stralsund

48 junge Leute aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen sind am Donnerstag in der Stralsunder Jakobikirche nach ihrer Gesellenprüfung freigesprochen worden. Das teilte ein Sprecher der Handwerkskammer Rügen-Stralsund-Nordvorpommern mit. Demnach hatten sich 69 Auszubildende in 13 Gewerken der Prüfung gestellt. Die Bestehensquote liegt für diesen Jahrgang somit bei 70 Prozent.

Mit der Ehrenmedaille des Landrates geehrt

Die Besten des Jahrganges sind Paul Bertig, der den Beruf des Anlagenmechanikers bei der Firma RHT Haustechnik GmbH in Bergen auf Rügen erlernt hat. Außerdem können sich Andreas Giebel vom Autohaus Abraham in Bergen und Malte Wirth von der Zimmerei Wirth aus Niepars über herausragende Ergebnisse freuen. Paul Bertig wurde mit der Ehrenmedaille des Landrates geehrt. Die Besten erhielten neben einer Ehrenurkunde zusätzlich einen Bildungsgutschein der Kreishandwerkerschaft.

Anzeige

Tischlermeister Weiss geehrt

Die Freisprechung ist immer auch Gelegenheit, Danke zu sagen. So wurde der Tischlermeister Bernhard Weiss aus Kirch Baggendorf für sein Engagement in der beruflichen Ausbildung geehrt. Er hat während seiner beruflichen Karriere bereits 17 Jungen und Mädchen zur erfolgreichen Gesellenprüfung im Tischlerhandwerk geführt. Darüber hinaus zeichnet er sich durch vorbildliche, ehrenamtliche Arbeit aus. So ist er unter anderem der Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses seiner Innung.

Weitere OZ+ Artikel

Abschied für Ingo Caspar

Ingo Caspar wurde feierlich aus seiner Aufgabe als Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses im SHK-Handwerk verabschiedet, er übte die Aufgabe von 2009 bis 2019 sehr engagiert aus. Dafür wurde ihm im Rahmen der Veranstaltung öffentlich gedankt.

7,5 Prozent mehr Ausbildungsverträge

Ehrengast und Redner auf der Veranstaltung war Handwerkskammerpräsident Axel Hochschild, der die Festrede hielt und auf die großartigen Chancen im Handwerk eindrücklich hinwies. Außerdem stellte er heraus, dass es in diesem Ausbildungsjahr einen Zuwachs von 7,5 Prozent bei den neu geschlossenen Ausbildungsverträgen im Handwerkskammerbezirk gibt.

Ausbildungsförderung: Latte hängt zu hoch

Er betonte, dass vonseiten der Politik die Latte zu hoch hängt, um an die versprochenen Ausbildungsförderungen zu kommen. Nur Betriebe, die einen Umsatzrückgang von mindestens 60 Prozent hatten, können einen Ausbildungszuschuss beantragen. Dabei wäre es doch so wichtig, ein positives Signal für die weiter aufkeimende Ausbildungsbereitschaft im Handwerk zu setzen. Auch beim Azubi-Ticket müsse die Landesregierung endlich brauchbare Tatsachen schaffen, um die Auszubildenden zu entlasten.

Grußworte von Kerth und Badrow

Grußworte hielten Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) und Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth ( SPD). Eindrucksvoll musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Duo Shirley und Uwe aus Garz. Die Veranstaltung war eingebettet in die Aktionen zum „Tag des Handwerks“, der sich zum 10. Mal wiederholt und in diesem Jahr anlassbezogen vor allem auf onlinegestützte Formate setzt. Das Motto des Tag des Handwerks 2020 ist dabei: „Wir wissen, was wir tun“.

Handwerk als Stabilitätsanker

Kreishandwerksmeister Martin Ratzke hob in seinem Redebeitrag besonders hervor, dass das Handwerk sich in der zu bewältigenden Corona-Krise als echter Stabilitätsanker gezeigt hat. Er vermittelt mit Stolz, dass mit aktuell 264 neuen Lehrverträgen die Zahl des Vorjahres im Landkreis aktuell um 3,5 Prozent übertroffen wurde. Er sagte: „Das Handwerk ist attraktiv, und das gilt es noch deutlicher nach außen zu tragen!“ Kritik äußerte er an der Mentalität zahlreicher Einrichtungen, sich ausschließlich auf Homeoffice zurückzuziehen. Das Handwerk habe sich der Situation offen gestellt. Das sei beispielgebend, so der Kreishandwerksmeister resümierend.

Von OZ