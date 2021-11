Hans Langsdorff, der in Bergen auf Rügen geboren wurde, war der letzte Kommandant der „Admiral Graf Spee“. Er rettete 1939 seiner Besatzung das Leben. Ist er aus heutiger Sicht ein Held? In Bergen gab es reichlich zu diskutieren.

Gedenken an Hans Langsdorff (l.): Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach (Inspektor der Marine) steht an der Gedenktafel in Bergen. Im Hintergrund wartet der Besuch aus Uruguay, Verteidigungsattaché Oberst Kapitän zur See José Manuel Ruiz Tocci (r., Botschaft der Republik Östlich des Uruguay). Rechts die „Admiral Graf Spee“, die 1939 versenkt wurde. Quelle: Mathias Otto