Weltkriegskapitän Hans Langsdorff wurde auf Rügen geboren und war der letzte Kommandant des Panzerschiffs „Admiral Graf Spee“. Jetzt wird in Bergen seiner gedacht. Im vergangenen Jahr wurde für den Sohn der Stadt, der zu Beginn des Zweiten Weltkrieges durch ethisch verantwortungsvolles Handeln weltweite Bekanntheit erlangt hatte, eine Gedenktafel vor seinem Wohnhaus aufgestellt.

Die Präsentation musste coronabedingt verschoben werden und findet nun im Rahmen einer Podiumsdiskussion am 30. Oktober um 14 Uhr vor dem Gerichtsgebäude in der Schulstraße statt. Diese Veranstaltung wird um 15 Uhr in der Aula der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ fortgeführt. Der Eintritt ist frei.

Kriegsschiff versenkt

Die Tafel wurde von der Marinekameradschaft Bug 1992 entworfen und ausgelöst. Sie erinnert an das Geschehen vom 17. Dezember 1939. Hans Langsdorff als Kommandant der „Admiral Graf Spee“ lieferte sich vier Tage zuvor ein Gefecht mit einem britischen Kreuzerverband vor dem Río de la Plata, wobei sein Schiff schwer beschädigt wurde. Uruguay verweigerte ihm die Reparatur der „Graf Spee“ in Montevideo und zwang ihn, den Hafen zu verlassen.

Am 17. Dezember 1939 befahl Langsdorff die Versenkung seines Kriegsschiffes in der Mündung des Río de la Plata, nachdem er und seine Mannschaft das Schiff verlassen hatten. Der Kommandant entschied sich somit gegen die Austragung eines aussichtslos erscheinenden Seegefechts mit der britischen Marine und bewahrte seine Mannschaft vor dem sicheren Tod. Hans Langsdorff nahm sich daraufhin am 20. Dezember 1939 das eigene Leben.

Biografie 2019 erschienen

Im Jahr 2019 erschien zudem die Biografie über den Kapitän zur See Hans Langsdorff. Hans-Jürgen Kaack hat dazu lange Jahre recherchiert und den privaten Nachlass von Langsdorff eingesehen. Gleich nach dem Erscheinen des Buches kam es zu kontroversen Diskussionen. Dabei ging es nicht so sehr um die Person, als vielmehr um das Verhalten des Kommandanten der „Graf Spee“ bei der Schlacht vor Montevideo.

Kann beziehungsweise darf ein Kommandant so handeln? Welche Schlussfolgerungen kann man für das aktuelle Handeln von Schiffsoffizieren daraus ziehen? Wie werden Seeoffiziere auf so eine Situation vorbereitet? Diese und viele andere Fragen sollen mit den Rednern auf dem Podium und dem Publikum besprochen werden.

Podiumsdiskussion in Bergen

Der eigentlichen Podiumsdiskussion geht eine Vorstellung der Thematik durch zwei Langsdorff-Kenner voraus. Fregattenkapitän a. D. Dr. Dieter Hartwig wird zu seinem Lebensweg und Endschicksal sechs Thesen vorstellen und kommentieren. Letztlich kommt er zu der Erkenntnis: Der Kommandant der „Graf Spee“ war ein tragisches Opfer einer verfehlten Personalführung sowie vor allem einer utopisch-irrealen Seestrategie.

Für die heutige Marine liegt seine dauerhafte Bedeutung vor allem auf moralisch-humanitärem Gebiet. Prof. Dr. Michael Epkenhans rekonstruiert den Entscheidungsprozess, der zur Selbstversenkung führte. Militärisch-strategische Motive waren demnach ausschlaggebend. Darüber hinaus untersucht er die Langsdorff-Rezeption in der Kriegsmarine wie auch in den Jahrzehnten danach in Öffentlichkeit und Marine.

