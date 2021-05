Stralsund/Greifswald

Diesmal ist Rostock dran, nachdem bereits zwei Mal Greifswald und Umgebung als Schauplatz im Fokus von Volker Peschs Küsten-Krimi stand. „Die frische Brise aus Südost schob das Schiff in schneller Fahrt vor sich her“. So lautet der erste Satz, und man ahnt’s vielleicht schon: Es wird der erste Hanse-Sail-Roman. Volker Pesch ist dafür genau der richtige Mann.

Jahrelang hat der in der Nähe von Greifswald lebende Autor ein Traditionsschiff geführt und als Geschäftsführer das Flaggschiff Mecklenburg-Vorpommerns, die Brigantine „Greif“ in Greifswald, gemanagt. Das spiegelt sich auch in seiner maritimen Sprache wider. Hinter jedes dieser Wörter kann man immer wieder nur ein „Stimmt!“ setzen, was das Lesevergnügen deutlich erhöht.

Tiefe Wurzeln der Geschichte

Worum geht es hier: Im Mittelpunkt steht der im Rostocker Stadthafen auf mysteriöse Weise gesunkene Traditionssegler „Sansibar“. Für Hauptkommissarin Doro Weskamp von der Mordkommission an sich noch kein Fall, bis unter Deck ein Toter gefunden wird, der offenbar eingeschlossen war. Weskamp beginnt zu ermitteln. Wollte hier jemand gewaltsam die Teilnahme des Seglers an der Hanse-Sail verhindern?

Der „letzte Grund“ wurzelt allerdings viel tiefer: im Zweiten Weltkrieg und dem Schicksal des Bootsmanns. Flucht und Vertreibung, Fluchthilfe und Gestapo, ein verschollenes Liebermann-Gemälde sowie die psychischen Probleme der „Kriegsenkel“-Generation spielen eine entscheidende Rolle. Weskamp wird persönlich darin verstrickt, schafft aber trotz größter Widrigkeiten den verzwickten Fall zu lösen.

Treffende Milieuschilderungen

Volker Pesch ist ein guter Menschenbeobachter. Das zeigt sich bei seinen Personenschilderungen, die ein lebendiges Bild vor den Augen des Lesers schaffen. Dies in Kombination mit lebensnahen, lebendigen Dialogen, dazu treffende Milieuschilderungen aus der Welt der Ermittler- und der Seglerszene.

Die spätere historisch-politische Rückschau gibt der Handlung einen besonderen Stellenwert, zumal der Leser nicht damit rechnet. Drehbuchreif nimmt die Komposition Fahrt auf und scheut sich auch nicht, verständlich aufbereitet in tiefere Bewusstseinsschichten abzutauchen. Wobei die Figur einer Psychotherapeutin Hilfestellung leistet.

Figur Tom Schroeder wieder dabei

Als „roter Faden“ zieht sich Tom Schroeder, der Polizeiseelsorger, durch das Geschehen. Er spielte auch schon in den Vorgänger-Küsten-Krimis „Dornen und Disteln soll er Dir tragen“ sowie „Denn wer da hat, dem wird gegeben“ eine Rolle. „Der letzte Grund“ ist eine facettenreiche Küsten-Geschichte, die nicht nur den segelaffinen Leser packt.

Volker Pesch: „Der letzte Grund“; Kriminalroman; 284 Seiten; Euro: 13,90; Paperback; Pendragon Verlag; ISBN: 978-3-86532-748-2

Von Peer Schmidt-Walther