Stralsund

In der Woche vom 13. Dezember bis zum 19. Dezember 2021 sind im Stralsunder Helios Hanseklinikum 15 Babys zur Welt gekommen. Am 14. Dezember verzeichnete die Klinik die 900. Geburt, einen Meilenstein der Geburtshilfestation.

Unter den Neuankömmlingen ist auch Elena Schürmann aus Barth. Sie kam am 14. Dezember 2021 um 4.45 Uhr auf die Welt, mit 1940 Gramm und 46 Zentimetern.

Am 17. Dezember 2021 um 18.41 Uhr stieß die kleine Emma Leonie Bergmann ihren allerersten Schrei aus. Sie war zum Zeitpunkt ihrer Geburt 44 Zentimeter groß und wog 2100 Gramm. Sie lebt nun mit ihrer Familie in Breege auf Rügen.

Zwei Tage später, am 19. Dezember, erblickte Victor Handschuh das Licht der Welt in der Stralsunder Klinik und lebt jetzt mit seiner Familie in Sassnitz. Er misst 53 Zentimetern und wiegt 3890 Gramm.

Wir wünschen allen frischgebackenen Familien eine schöne Kennlernzeit und allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben.

Von Caroline Bothe