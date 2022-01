Stralsund

In der ersten Kalenderwoche (3. bis 9. Januar) des neuen Jahres sind am Helios Hanseklinikum Stralsund 14 Babys zur Welt gekommen.

Am 3. Januar erblickte die kleine Rahiq Alrahmoun um 11.12 Uhr das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3600 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Aufwachsen wird sie in Sassnitz. Am selben Tag 23.15 Uhr wurde Elisa Gladrow um geboren. Sie wog 4690 Gramm und maß 58 Zentimeter. Einen Tag später, am 4. Januar, kam der kleine Matti Kalwe zur Welt. Er wird in Stralsund zu Hause sein.

Am 5. Januar wurde die kleine Eva-Maria Mercedes Hübscher um 8.21 Uhr geboren. Sie war 53 Zentimeter groß und wog 3990 Gramm. Am darauffolgenden Tag, am 6. Januar, tat Jury Winkel um 20.04 Uhr seinen ersten Schrei. Er brachte 3395 Gramm auf die Waage und war 51 Zentimeter groß. Auch die beiden werden in der Hansestadt aufwachsen.

Am 8. Januar wurde Marei Quast geboren. Am selben Tag erblickte auch Sophie Riedel um 16.20 Uhr das Licht der Welt. Sie wog 3580 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Ihr Heimatort wird Altenkirchen sein.

Am letzten Tag der ersten Kalenderwoche, der 9. Januar, kam Alice-Victoria um 2.59 Uhr zur Welt. Die neue Stralsunderin brachte 3440 Gramm auf die Waage und maß 51 Zentimeter.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern und wünschen den Kindern alles erdenklich Gute!

Von OZ/jk