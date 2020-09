Rostock

Begleitet vom Applaus der Besucher und fröhlich singend biegen die 150 Radfahrer am Sonnabendnachmittag beim Hotel Neptun in Warnemünde ab und fahren in Richtung Leuchtturm. Es sind die letzten Meter von insgesamt 540 Kilometern, die sie seit Mittwoch zurückgelegt haben. Am Warnemünder Wahrzeichen erreichen sie schließlich das Ziel der „ Hansetour Sonnenschein“.

Angeführt wird die Kolonne vom Organisator, Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Erschöpft aber glücklich betritt er die Bühne. „Wir waren uns nicht sicher, wie dieses Projekt zu Corona-Zeiten laufen wird. Wir mussten die Tour verschieben, waren uns aber alle einig, dass wir die schwerstkranken Kinder und ihre Familien auch in diesen Zeiten nicht im Stich lassen können“, sagt er. „Es war extrem wichtig, das trotzdem durchzuziehen.“

Auf der viertägigen Tour sei es auch zu einem Unfall gekommen. „Wir hatten leider einen schweren Sturz mit ausgeschlagenem Zahn und Wirbelschaden“, sagt Madsen. „Wir hoffen, dass da baldige Genesung eintritt.“

Die Tour führte von Rostock über 24 Stationen, unter anderem Triebsees, Stralsund und Greifswald, Rügen und den Darß, zurück nach Warnemünde. In den Orten seien die Radfahrer überall herzlich empfangen worden – Kinder haben gesungen, Erwachsene haben Kuchen gebacken und es wurde Geld gesammelt. „Dieses Projekt ist eine Herzensangelegenheit“, sagt Ramona Nerger aus Rostock, die zusammen mit Martin Ernst die komplette Strecke mitgeradelt ist. „Das war anstrengend. Ich bin müde, aber stolz. Man weiß, wofür man das macht.“

Dieser Meinung sind auch Birgit Schmidt, Stephan Rehfeldt und Clemens Baumscheiper. „Ich habe erst einmal genug vom Fahrradfahren“, sagt Schmidt lachend. „Ich bin froh, dass wir das durchgezogen haben.“ Baumscheiper nickt. „Es ist für einen sehr guten Zweck“, sagt der Ostfriese.

Die Organisatoren haben sich das Ziel gesetzt, in diesem Jahr 100.000 Euro einzufahren. „Wir wissen, dass es vielen der Sponsoren und Spendern in diesem Jahr auch nicht gut geht – wir wollten aber dennoch starten. Zehn Euro sind mehr als nichts“, sagt Madsen. Am Ende konnte das selbstgesteckte Ziel übertroffen werden – mehr als 125.000 Euro hat die Benefiz-Veranstaltung sammeln können. Noch sind allerdings nicht alle Beträge in den Spendendosen gezählt.

Die Spendensumme wird an verschiedene Projekte und Kliniken verteilt, wo sie kranken Kindern direkt zugutekommen können. Darunter erneut das Projekt „Mike Möwenherz“ der Uniklinik Rostock, das sich um schwerkranke Kinder und ihre Familien in ganz Mecklenburg-Vorpommern kümmert. Ein weiterer Teil der Spendensumme geht aber auch wieder direkt in die Region, in der die Radfahrer unterwegs waren und damit in diesem Jahr an das Universitätsklinikum in Greifswald.

In seiner über zwanzigjährigen Vereinsgeschichte hat der Förderverein Hanse-Tour Sonnenschein nun eine Gesamtsumme von rund drei Millionen Euro zugunsten krebs- und chronisch kranker Kinder sammeln können. Die Hanse-Tour Sonnenschein 2021 wird voraussichtlich vom 9. bis 12. Juni 2021 stattfinden.

