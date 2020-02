Hauptschlagader zur Rügener Bäderküste bald Dauerbaustelle: In den nächsten Jahren wird die B 196 von Serams bis Göhren erneuert

Serams

Die Bundesstraße 196 zwischen Serams und Göhren ist in den nächsten Jahren Dauerbaustelle: Zwischen dem Bahnübergang Serams und dem Ortsteingang Göhren wird die Deck- und Binderschicht erneuert. Die Straßenbaumaßnahme wird nicht durchgängig, sondern in einzelnen Teilabschnitten über die Bühne gehen. Trotzdem werden die Bauphasen erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr mit sich bringen. Denn während der Arbeiten an der Hauptschlagader im Osten der Insel Rügen muss der Verkehrsfluss umgeleitet werden. Die B 196 ist die einzige Verbindung in Richtung Sellin und Halbinsel Mönchgut. Da diese nicht komplett abgesperrt werden kann, müssen Ausweichtrassen gefunden oder neu hergestellt werden.

Baufenster stehen noch nicht fest

Derzeit geht das Straßenbauamt Stralsund davon aus, dass insgesamt mit einer – nicht durchgängigen – Bauzeit von vier bis fünf Jahren zu rechnen ist. Hierbei stehen die einzelnen Baufenster noch nicht fest, informierte Ralf Sendrowski, Leiter der Behörde. Auch zu den Kosten könne derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Dies sei erst möglich, wenn das Umleitungskonzept im Ganzen stehe.

Von der Langzeitbaustelle an der B 196 ausgenommen sind die neugebauten Abschnitte in Sellin. Dies sind die Teilstücke vom Kreisverkehr am Kleinbahnhof Sellin bis zum Ortseingang Baabe sowie vom Ortsteingang Sellin bis zur Bollwerkstraße.

„Eine Herausforderung bei dieser Maßnahme wird die Abschnittsbildung und die Umleitung der Verkehre sein, um die Einschränkungen der Verkehrsteilnehmer, Rettungskräfte, Anwohner, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft so gering wie möglich zu halten“, weiß Sendrowski.

Asphaltkonservierung im Jahr 2018

Einen kleinen Vorgeschmack gab es im September 2018. Seinerzeit hatte das Straßenbauamt eine Asphaltkonservierung der B 196 zwischen den Kreisverkehren Serams und Göhren vornehmen lassen. Während der dreitägigen abschnittsweisen Konservierungsarbeiten musste die Trasse im jeweiligen Bereich von 20 bis 4 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Allerdings wurde in den technologischen Pausen ermöglicht, dass Fahrzeuge die Baustelle in Begleitung eines Spezialfahrzeuges in jeweils einer Fahrtrichtung passieren konnten. Außerdem hatte das Amt Mönchgut-Granitz Ausweichstrecken für Autos und Kleintransporter bis 7,5 Tonnen, zum Beispiel über den alten Postweg in Baabe und über die Brücke in Seedorf, ausgewiesen und Mitarbeiter als Wegweiser eingesetzt.

Das Vorgehen war im Bereich des Straßenbauamtes ein erstmaliger Versuch. Die Konservierungsmaßnahme hatte das Ziel, die Nutzungsdauer der betroffenen Straßenabschnitte auf der B 196 um acht bis zehn Jahre zu verlängern, damit die Straßenbaubehörde die Deckenerneuerung vorbereiten und dann in einem angemessenen Zeitfenster umsetzen kann.

Im Abschnitt Serams–Süllitz ist eine Umleitungsmöglichkeit über die L 29 vorgesehen, daher beginnen hier auch die Bauarbeiten. Nach den Sommerferien soll hier der erste Bauabschnitt zur Deckenerneuerung der B 196 erfolgen. Der genaue Termin werde derzeit geplant. Die Baustelle erstreckt sich vom Bahnübergang bei Serams bis zur Kreuzung Süllitz. Die Arbeiten werden vier bis sechs Wochen andauern. Der Bereich wird abschnittsweise voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die alte Bäderstraße (L 29).

Umleitungen müssen noch geplant werden

Zwischen Baabe und Göhren muss eine Umleitung erst hergerichtet werden, daher werde dieses Teilstück voraussichtlich im nächsten Jahr umgesetzt. Die Umleitungsvariante werde derzeit geplant. Nach OZ-Informationen soll dafür der alte Postweg von Baabe nach Göhren zur Ersatzfahrbahn werden.

Schwierig wird der Abschnitt bis Sellin. „Zwischen Süllitz und Sellin müssen noch Umleitungslösungen geplant werden. Dieses Konzept wird zurzeit abgestimmt. Die Herrichtung der Umleitungen benötigt dann ebenfalls noch Zeit“, so Sendrowski.

Baustart am 20. April in Vilmnitz

Holperstrecke Ortsdurchfahrt Vilmnitz: Im April beginnen hier die Bauarbeiten. Quelle: Chris Herold

Eine neue Asphaltschicht bekommt auch die Ortsdurchfahrt in Vilmnitz. Die Bauarbeiten beginnen am 20. April und sollen bis zum 29. Mai fertiggestellt sein. Dabei werde auf das Pflaster eine Asphaltschicht aufgebracht. Der geplante Ausbau soll dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Während der Baumaßnahme erfolgt eine Umleitung über die B 196. Der Anliegerverkehr sei mit Einschränkungen möglich, heißt es aus dem Straßenbauamt.

