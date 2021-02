Sie stehen in der Bewältigung der Corona-Pandemie mit an vorderster Front – die rund 300 Hausärzte in Vorpommern-Rügen. Doch während Krankenhaus-Personal, Rettungsdienst und Pflegekräfte bereits geimpft wurden, hat man die niedergelassenen Ärzte bisher vergessen. Doch die wehren sich jetzt.