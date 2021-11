Haushalt: So viel Geld haben die Binzer in der Tasche

Ostseebad Binz

Das bisschen Haushalt? Mitnichten. Zumindest wenn es sich um das Ostseebad Binz handelt. Auf üppigen 300 bzw. 130 Seiten stellten sowohl Gemeinde als auch Kurverwaltung im Finanzausschuss ihre Haushaltspläne für die Jahre 2022/23 vor. Und da gibt es einige bemerkenswerte Posten.

Wir werfen zunächst einen Blick in die Kasse der Kurverwaltung. „Wir sind ein gesundes und starkes Unternehmen und können uns weiter entwickeln“ sagt Kurdirektor Kai Gardeja zufrieden. „Unser Wirtschaftsplan beinhaltet Projekte mit Mut und Perspektiven. Dinge, die Binz und Prora als auch der Insel gut tun werden.“ Angepeilte Bilanz 2022/3 im Ergebnishaushalt: gut 23,4 Millionen Euro auf der Einnahmeseite, 22 Millionen auf der Ausgabenseite, 3,9 Millionen Kredite für Investitionen. Läuft. Auch bei der Gemeinde sieht es gut aus. „Wir sind finanziell derzeit gut aufgestellt. Durch Grundstückverkäufe, etwa auf dem MZO-Gelände ergeben sich für uns finanzielle Spielräume“, sagt der Binzer Kämmerer Axel Behrens.“ Allerdings haben wir auch viel vor, denn wir wollen und müssen bestimmte Dinge jetzt umsetzen.“ Im Jahr 2022 peilt die Gemeinde ein positives Jahresergebnis an ( + 664 400 Euro), 2023 mit Blick auf Bauvorhaben einen Bilanzverlust von 1,17 Millionen Euro. Das Haushaltsvolumen der Gemeinde bewegt sich zwischen 13,0 Millionen in 2022 und 10,9 Millionen Euro in 2023.

Wo kommt das Geld her?

Man habe die Anzahl der Gäste angesichts der Erfahrungen mit der Pandemie vorsichtig kalkuliert, so der Tourismusdirektor Kai Gardeja. Erste Botschaft: Die Gästeabgabe in Höhe von 2,80 Euro bleibt, eine Erhöhung ist nicht vorgesehen. Dafür wird der Aufenthalt mit Hund deutlich teurer. Statt 1 Euro sind jetzt 2 Euro fällig. Kurabgaben von Hund und Herrchen (Tageskurkarte und Jahreskurkarte inkl.) bringen der Kurverwaltung alleine 7 Millionen Euro Einnahmen – pro Jahr. Weitere starke Finanzquellen sind die jährlichen Standmieten, Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirs und Getränken aber auch Erlöse aus technischen Dienstleistungen für die Gemeinde.

Eine Haupteinnahmequelle für die Gemeinde sind die Gewerbesteuern. Hier fließen pro Jahr rund 3 bis 4 Millionen Euro in das Haushaltssäckel, 2019 waren 901 Betriebe in Binz registriert. Tendenz mit Blick auf die Entwicklung von Prora: steigend. „Auch die Grundsteuer macht mit 1,4 Millionen Euro einen beachtlichen Teil aus“, so Behrens. „Immer wichtiger wird die Zweitwohnungssteuer. 2011 lag die noch bei rund 30 000 Euro. Heute sind wir bei einer halben Million“. Finanzielle Zuweisungen des Landes für Einkommenssteuer und Umsatzsteuer machen zusammen etwa 2,1 Millionen aus, die generelle Schlüsselzuweisung pro Einwohner, die finanzschwache Kommunen bekommen, fällt weg - dafür ist die Gemeinde finanziell zu stark.

Und die Ausgaben?

Vielseitig und breit gefächert. Bei der Kurverwaltung sind Personalkosten für 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit etwa 4 Millionen Euro jährlich kalkuliert, fast ebenso viel wird für das gesamte Thema Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Darunter fallen das gesamte Marketing, die Gästeinformationen, Besucherzentren, Bibliothek, Museum, die Versorgung und Instandhaltung der Einrichtungen wie Strand, Promenaden und Parks, die Leasinggebühren für den Fuhrpark und Technik.

Auffallend ist das große Veranstaltungsprogramm, über 600.000 Euro sind hier aufgeführt – unter anderem für Open-Air Konzerte, das Duckstein-Festival, das Blues-Festival oder das Weinfest. Nicht ohne auch die Kosten, die für den Ortsbus fällig werden: mit 466.000 Euro machen die Kosten für den ÖPNV einen Satz nach oben: bei 366 000 Euro lagen die Kosten 2021. Auch die Bäderbahn muss bezahlt werden, hier fallen 360 000 Euro an. Übrigens: Auch die Tagegelder, Reise- und Übernachtungskosten der Wasserretter werden bei der Kurverwaltung abgerechnet.

Der dickste Batzen der kontinuierlichen Ausgaben der Gemeinde sind die Personalkosten. Etwa 3 Millionen Euro sind hier im Jahr für die 53 Mitarbeiter zu zahlen. Derzeit läuft allerdings gerade eine externe Prüfung des Stellenplans in der Verwaltung, mit den Ergebnissen wird in den kommenden Monaten gerechnet. Die bei Gemeinden wenig beliebte Kreisumlage ist ebenfalls in Höhe von 3 Millionen Euro jährlich ausgewiesen. „Ein nicht zu unterschätzender Punkt bei den Ausgaben sind die Instandhaltungskosten in Höhe von 2 bzw. 1,8 Millionen Euro“, so Behrens. “Straßen, Kitas, Schule - es fallen überall Reparaturen an.“

Investitionen: Was gibt es für große Vorhaben?

Investiert wird bei der Kurverwaltung ebenfalls – und zwar unter anderem in die restlichen Toilettenhäuschen, die noch auf eine Rundumerneuerung warten. Etwas über 4 Millionen Euro sind dafür 2022/23 noch vorgesehen. 2023 wird die historische Strandpromenade und der Mütherplatz saniert, auch hier sind 2,3 Millionen (davon allerdings 1,6 Fördermittel) Euro nötig.

Prora soll ein Schwerpunkt der Investionen werden

2023 hat deutlich höhere Investitionskosten (7,3 Millionen Euro) als 2022 und gibt damit einen Vorgeschmack auf kommendes: Hier sind nämlich die ersten Planungskosten im sechsstelligen Bereich für die Mega-Projekte des Ostseebades zu sehen. Die Verlängerung der Seebrücke Binz zur längsten Europas, die neue Seebrücke in Prora, die Meeresorgel, ein Veranstaltungszentrum, die denkmalgeschützte Kaimauer – das komplette Programm. Eine finanzielle Förderung über das Programm zur Umwandlung von Konversionsflächen (ehemalige militärische Gelände) des Bundes ist angedacht, dann könnte der Löwenanteil der Kosten entfallen. Noch sehen die für die Projekte kalkulierten Gesamtbaukosten auf dem Papier allerdings fantastisch aus. Kaimauer und Meeresorgel 20 Millionen Euro, Prora Welcome Center/Prora Experience 14 Millionen, Seebrücke Prora 12 Millionen, Seebrücke Binz 4,8 Millionen.

Aktuell läuft die Erarbeitung eines Masterplans für die neue Mitte in Prora. Dieser soll Mitte 2022 fertiggestellt, die einzelnen Investitionsvorhaben mit den wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit, Natur-, Klima- und Ressourcenschutz sowie Digitalisierung verknüpfen und die zukünftigen Management- und Betriebsprozesse herausarbeiten.

Drei große Projekte stehen in den kommenden zwei Jahren für die Gemeinde an. Der Bau der Rettungswache auf dem EWE-Gelände am Ortseingang, der 2022 beginnen soll. Hierfür sind rund 7 Millionen Euro fällig, ca. 50 Prozent davon können aber aus Fördermittel gewonnen werden. Zweites großes Projekt ist der Bau des Parkhauses am MZO-Gelände. Das rund 17 Meter hohe Parkhaus soll im Splitlevel-Bau Platz für rund 340 Autos bieten und damit den „wilden“ Parkplatz an der Proraer Chausee ersetzen. Auch die Erschließung des MZO-Geländes auf dem Wohnbebauung entstehen soll, ist ein teures Unterfangen: 3 Millionen Euro werde das kosten, schätzt Behrens. „Aber das kann man natürlich auf die Grundstücksverkäufe umlegen.“

Von Anne Ziebarth