Anerkennung für Putbusser Feuerwehrleute

Putbus

Die Putbusser Stadtvertreter schauen zuversichtlich in die Zukunft. „Erstmalig seit Einführung der Doppik sehen wir einem ausgeglichenem Ergebnishaushalt ohne Entnahme aus Kapitalrücklagen entgegen“, sagt Kämmerer Mario Hausmann.

Keine neuen Schulden

Möglich wird das durch die Steuermehreinnahmen und Zuweisungen aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes. Diese Mehreinnahmen sollen nun die Instandhaltung der Gebäude und Infrastruktur sicherstellen. In einer ersten Zusammenkunft zur Information aller Fachausschüsse vor der Verabschiedung des neuen Haushaltes konnte der Kämmerer auch ankündigen, dass keine neuen Kredite für Investitionen geplant sind und auch die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer weiter Bestand haben und nicht erhöht werden sollen.

„Doch bei aller positiven Entwicklung ist die Situation der Stadt Putbus aber immer noch keine rosige“, so Hausmann. Denn von einem ausgeglichenem Finanzhaushalt können die Stadtvertreter weiter nur träumen. Hier muss auch weiterhin ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Wenn die erste Planung des Doppelhaushaltes – den Putbus seit der Einführung der Kommunalverfassung im Jahr 2012 beschließt – ab der nächsten Woche in die einzelnen Ausschüsse getragen wird, stehen dann auch erweiterte Ausgaben zur Diskussion.

Finanzspritze für die Kameraden

Die Bürgermeisterin möchte danach ab dem kommenden Jahr eine Aufwandsentschädigung für die Kameraden der Freiwilligen möglich machen. „Das ist sicher nicht viel, aber eine Wertschätzung für das Ehrenamt“, so Beatrix Wilke. In den Gemeinden der Insel Rügen wird dies bisher durchaus unterschiedlich gehandhabt. Während einige Orte sich solche Aufwendungen bisher nicht erlauben, bekommen die Feuerwehrleute anderenorts ein sogenanntes „Stiefelgeld“.

Ein Obolus, über den sich auch der Putbusser Wehrführer für seine Kameraden freuen würde. „Es gibt ja einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, aber wie will man die berechnen“, sagt Sebastian Götte. „Solch ein Pauschalbetrag ist da sicher eine einfachere Variante, diese aufzufangen und sicher auch ein Stück Motivation.“

Eine Aufwandsentschädigung erhalten bisher nur die Amtsträger der Freiwilligen Feuerwehr, zu denen der Wehrführer, sein Stellvertreter, der Gerätewart und der Jugendwart gehören. Die Kameraden bestreiten ihre Ausgaben für die Fahrtkosten von ihrem Wohn- oder Arbeitsort zum Gerätehaus auch im Falle eines Einsatzes bisher aus eigener Tasche. „Und das geht bis zur Wäsche, der im Einsatz verschmutzten Kleidung, so weiter“, sagt der Wehrführer.

„Es ist mir schon ein Anliegen, diese Arbeit zu würdigen“, sagt die Bürgermeisterin. „Jedoch liegt die Entscheidung im Ausschuss“, so Beatrix Wilke, die in den nächsten Wochen auf Zustimmung für ihre Pläne hofft.

Rettung für das Tierheim

Zu Buche schlagen wird in den nächsten beiden Haushaltsjahren aber auch die Position der Tiernotstation in Tilzow. „Hier muss ein erheblicher Mehraufwand geleistet werden“, erklärt Mario Hausmann. Die Gebäude und Anlagen der Tiernotstation sind schon längst dringend sanierungsbedürftig. Da das Heim jedoch für den gesamten Inselbereich zuständig ist, betrifft der zusätzliche Ausgabenposten aber nicht nur die Stadt Putbus. Dieser Diskussionspunkt steht demnächst auch auf der Tagesordnung in allen anderen Gemeinden der Insel, die diese bittere Pille schlucken müssen.

Von Wenke Büssow-Krämer