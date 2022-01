Sassnitz

So viel Luxus, so viel Ärger: Noch bevor der oder die Eigentümer den nagelneuen Katamaran „Shimali“ das erste Mal in seinem künftigen Heimathafen in Empfang nehmen konnten, hat das rund zehn Millionen Euro teure Gefährt schon erste Blessuren und muss erneut in die Werft.

Das Schiff mit dem Doppelrumpf war auf der Überführungsfahrt von der Werft „Sunreef Yachts“ im polnischen Danzig ins Mittelmeer. Als es während eines Sturms am Sonntag, dem 16. Januar, in der Tromper Wiek vor Glowe Schutz suchte, lief es auf einer steinigen Untiefe auf Grund und musste vom Seenotkreuzer „Harro Koebke“ freigeschleppt werden. Seitdem liegt es im Stadthafen von Sassnitz.

Luxusyacht ist manövrierunfähig

Hier werden die Schäden seit Anfang der Woche durch Mitarbeiter der Hamburger Firma Taucher Heros untersucht. Dabei wurden Video-, Ton- und Bildaufnahmen unter Wasser gemacht und ausgewertet. Nach den ersten Tauchgängen hat sich die Vermutung bestätigt, dass die Luxusyacht seit der Grundberührung wirklich manövrierunfähig ist.

Offenbar wurden die Schrauben so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Luxusyacht in einer Werft repariert werden muss. Welche das sein wird, ist noch offen. Allerdings deutet alles darauf hin, dass der Havarist auf eine längere Reise hinter einem Schlepper vorbereitet werden soll.

Reparatur vor dem Schleppen nötig

Stark beschädigt sind die Rümpfe zwar nicht. Es gibt augenscheinlich auch kein großes Leck und keinen Wassereinbruch, ansonsten würde der Katamaran vermutlich schon auf dem Grund des Sassnitzer Hafenbeckens liegen. „So ein Rumpf besteht bei einer modernen Yacht ja aus mehreren Schichten“, erklärt Dirk Richter, Inhaber der Hamburger Taucherfirma.

In diesem Fall sei bei der Grundberührung vor Glowe nur die äußerste Schicht an einigen Stellen in Mitleidenschaft gezogen worden. Um beim bevorstehenden Schleppen jedes Risiko auszuschließen, müssen diese Blessuren aber ausgebessert werden.

Wassertemperatur ist ein Problem

Das ist bei dieser Witterung selbst für die Fachleute des auf Unterwasserbau spezialisierten Unternehmens eine Herausforderung. Die sanieren zwar sogar riesige Talsperren – allerdings nicht im Winter. Das Problem sind die physikalischen Eigenschaften der dabei verwendeten Materialen. Dabei handelt es sich zwar laut Richters Aussagen um Produkte höchster Qualität. Aber selbst diese sind unterhalb einer bestimmten Temperatur kaum noch anwendbar: „Bei unter fünf Grad härten die sofort aus.“

Das Ostseewasser ist derzeit schlichtweg zu kalt, um die Rümpfe unter Wasser zu reparieren. Den Katamaran aus dem Wasser zu heben, kommt auch nicht infrage. Der fast 30 Meter lange Schiffsneubau bringt etwa 130 Tonnen auf die Waage, sagt Dirk Richter. Einen Kran mit einer solchen Traglast gibt es in Sassnitz nicht.

Tückische Untiefe vor Glowe

Die Hamburger Taucher suchen derzeit noch nach einer Lösung, um die Schäden an den Rümpfen so zu reparieren, dass das Schiff gefahrlos in die Werft geschleppt werden kann. „Bis zum Ende der Woche haben wir da bestimmt einen Weg gefunden“, zeigt sich der Firmenchef optimistisch.

Die Beschädigungen hat das Schiff bei den Berührungen mit dem steinigen Grund der Ostsee in Höhe des Glower Königshörn davongetragen. Die Stelle gilt als tückisch und ist mit einer Untiefentonne markiert. „Die sollte nördlich umfahren werden“, sagt der Glower Hafenmeister Gerd Hasselberg, der dem Havaristen als Seenotretter mit seinen Kollegen zu Hilfe geeilt war.

Keine Ermittlungen gegen die Besatzung

Nach Darstellung der Crew hatte der Anker auf dem Grund keinen Halt gefunden. Zwar ist das Wasser hier bis zu vier Meter tief. „Das Problem sind aber die großen Steine, die unter der Wasseroberfläche liegen“, erklärt der Hafenmeister. Die sind dem Katamaran, der einen Tiefgang von rund 1,85 Meter hat, bei dem Sturm zum Verhängnis geworden. Von fehlerhaftem Verhalten der Besatzung geht man offenbar nicht aus. Die routinemäßig eingeschaltete Wasserschutzpolizei hat den Fall abgeschlossen, es gebe keine Ermittlungen.

Etwa 450 Euro kostet so ein Rettungseinsatz auf See den Schiffseigner. In der Regel zahlt die Haftpflichtversicherung die Rechnung – wenn denn das Schiff versichert ist. Eine Pflicht dazu, etwa wie bei der Kfz-Haftpflicht, gibt es nicht. Wie hoch letztlich die Kosten der Reparatur sein werden und vor allem wer sie trägt, bleibt vorerst ebenso im Dunkeln wie der Name des Eigentümers. Nach dessen Wünschen war die Luxusyacht in Danzig im vergangenen Jahr gebaut worden. Die Maschinen in den dunkelgrauen Rümpfen leisten jeweils 1300 PS.

In den Rümpfen sind auch die Kabinen für insgesamt zehn Gäste angeordnet. Die Eigner-Kabine befindet sich in dem Aufbau, der die Rümpfe verbindet. Es gibt ein Fitnessstudio mit Meerblick, ein Deck mit Pool, das zum Open-Air-Kino umgewandelt werden kann. Am Heck befindet sich unter einer hydraulischen Plattform eine Art „Garage“, beispielsweise für zwei Jets-Skis. In der Danziger Werft wird derzeit offenbar ein noch größerer Katamaran aus der „100 Sunreef Power“-Reihe gebaut. Der wird 49 Meter lang sein.

Von Maik Trettin