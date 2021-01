Insel Rügen

Nach der Eskalation einer Diskussion um den Boddenhecht, die sich vor allem in den sozialen Medien abspielte, hat sich jetzt Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) zu dem Fall geäußert. Mit der Anlandung von mehr als einer Tonne Hecht hatte ein Hiddenseer Fischer heftige Kritik von Hobby-Anglern ausgelöst, die sich um den Bestand des Hechts sorgten.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Landwirtschaftsminister stellt sich klar hinter die Fischer. „Es ist für mich nicht hinnehmbar, dass Menschen, die ihren Beruf ausüben, aufgrund von zum Teil unsachlichen Diskussionsbeiträgen im Internet inzwischen körperlich bedroht werden“, wetterte er in einem Statement. „Wer sich an Gesetze und Vorgaben hält, muss ungehindert seinen Lebensunterhalt verdienen können- Nach dem, was wir derzeit über den Fang des Fischers wissen, ist dieser nicht zu beanstanden. Das hat die Fischereiaufsicht auf Nachfrage mitgeteilt.“

Anzeige

Lesen Sie auch

Angler gegen Fischer: Wem gehört der Hecht im Bodden vor Hiddensee? Vorpommern: Hier ist das Paradies für Angler Forscher untersuchen Hechtbestände in Rügens Bodden

Wissenschaft forscht über Hechtbestand

Backhaus teile die Ansicht des Experten Prof. Robert Arlinghaus vom Leibnitz-Institut, dass dieser einmalige Fang keine Bedrohung für den Boddenhecht darstelle. Arlinghaus ist auch Leiter des Projektes „Boddenhecht“, welches aktuell Fragen über den Bestand, die ökonomische Nutzung und Handlungsempfehlungen erforscht. „Einen traditionellen Berufsstand gegen die Freizeitindustrie auszuspielen, weil im Tourismus vielleicht mehr Erlös zu erwirtschaften ist, verbietet sich“, stellt Till Backhaus klar.

Von az