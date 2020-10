Heftiger Corona-Ausbruch bei Grimmen: In Stralsund gilt jetzt eine Sperrstunde.

Stralsund/Grimmen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen gehört jetzt mit Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim zu den drei Kreisen in MV, bei denen der Wert der 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt. In Vorpommern Rügen liegt er bei 52.5. Damit wurde hier die Corona-Ampel am Freitagnachmittag auf Rot gestellt.

Ursache ist der massiven Anstieg der Corona-Fallzahlen in Vorpommern-Rügen. Am Freitagvormittag hat das Gesundheitsamt 64 Neuerkrankungen im Verhältnis zum Vortag gemeldet. Die aktiven Infektionen sind damit auf 147 angestiegen. Aktuell werden sechs Personen stationär behandelt, das sind bereits zwei mehr als am Vortag. Die gesamten bekannte Fälle belaufen sich jetzt auf 327, davon sind bereits 178 genesen. Wegen technischer Probleme konnte das Gesundheitsamt zuletzt nicht klar ausweisen, in welchen Teilen in Vorpommern-Rügen derzeit das Infektionsgeschehen am stärksten ist.

57 Fälle aus Betrieb bei Grimmen

Der aktuell so drastische Anstieg hängt mit einem Ausbruch bei einem fleischverarbeitenden Betrieb bei Grimmen zusammen. Dort wurden allein 57 Personen positiv auf Sars-CoV-2-Virus getestet. Wie der Landkreis am Freitag berichtete, konnte ein Mitarbeiter als Quelle des Ausbruchs identifiziert werden. Er war am vergangenen Wochenende aufgrund von Symptomen auf Covid-19 untersucht worden. Nach Bekanntwerden der Infektion in der Belegschaft habe Landrat Stefan Kerth ( SPD) bereits am Montag eine Quarantäne-Anordnung für alle 118 Kontaktpersonen verhängt. Am Mittwoch seien dann alle Personen getestet worden.

Wie eine Sprecherin des Landkreises sagte, stammen viele der Mitarbeiter aus dem osteuropäischen Ausland. Das Gesundheitsamt habe für alle Haushaltsangehörigen der Kontaktpersonen Quarantäne ausgesprochen. Die Kinder und Jugendlichen dürften nicht mehr in die Schulen und Kitas.

Insgesamt gibt es derzeit an fünf Schulen in Vorpommern-Rügen Coronafälle

An der beruflichen Schule Ecolea in Stralsund ist eine Schülerin mit dem Virus infiziert. Ihre Klasse und Lehrkräfte wurden isoliert. Alle weiteren Tests fielen negativ aus. Einen weiteren Fall gab es an der Marie-Curie-Schule. Deshalb sind dort 32 Schüler und fünf Lehrer in Quarantäne. Weitere 27 Schüler sowie zehn Lehrkräfte der Stralsunder Diesterwegschule befinden sich in ebenfalls in Quarantäne, weil es an der Schule einen Fall gab. Ein weiterer Fall trat an der Robert-Koch-Schule in Grimmen auf. Dort sind nun eine Klasse sowie drei Lehrkräfte in Quarantäne.

Bereits bekannt ist das Infektionsgeschehen am Stralsunder Schulzentrum am Sund. Dort wurde in der vergangenen Woche bekannt, dass eine Lehrerin betroffen ist. Mehrere Klassen wurden in Quarantäne geschickt, 110 Schüler getestet. Bei fünf von ihnen fiel das Ergebnis positiv aus. Wie es in einem Elternbrief des Schulzentrums heißt, besteht ab nächster Woche ein Zutrittsverbot für Eltern und andere schulfremde Personen, um Kontakte weiter zu minimieren. Auch zu den Klassenkonferenzen im November werden keine Elternvertreter eingeladen.

Betroffen ist auch die Kita Kunterbunt der Volkssolidarität in Sassnitz auf Rügen. Dort sind sechs Erzieherinnen und der Hausmeister in Quarantäne. Eine Pädagogin wurde positiv getestet.

Was Sie bei „Stufe Rot“ wissen sollten

Die „Stufe Rot“ (mehr als 50 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) bedeutet, dass sich die Bürger auf weitere Einschränkungen im öffentlichen und persönlichen Leben einstellen müssen:

1. Zusammenkünfte im Familien- und Freundeskreis dürfen nur mit bis zu 10 Personen in Gaststätten bzw. gewerblich organisiert und durchgeführt werden.

2. Zusammenkünfte dürfen nur mit bis zu 10 Personen aus 2 Hausständen in der privaten Häuslichkeit bzw. privat organisiert und durchgeführt werden.

3. Zusammenkünfte von mehr als 10 Personen aus maximal 2 Hausständen im öffentlichen Raum sind untersagt.

4. Es gilt eine ergänzende Mund-Nase-Bedeckungs-Pflicht im öffentlichen Raum, in dem Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen. Beispielsweise in Einkaufszentren und auf Märkten (zum Beispiel Wochenmärkten). Ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können.

5. Gaststätten dürfen nur in der Zeit von 6 bis 23 Uhr geöffnet sein.

6. In der Zeit von 23 bis 6 Uhr gilt ein Außenabgabeverbot von Alkohol.

7. Veranstaltungen, einschließlich Sportveranstaltungen, mit über 100 Teilnehmern sind untersagt. Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Überschreitung der Teilnehmerzahl bedarf eines mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzepts.

8.Die Durchführung und Veranstaltung von Weihnachts-, Herbst- und ähnlichen Jahrmärkten ist für die Zeit der Wirksamkeit dieser Allgemeinverfügung untersagt.

9. Besucher dürfen voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen des betreuten Wohnens nur unter Verwendung einer Mund-Nase-Bedeckung betreten. Die allgemeinen Hygieneregeln sind anzuwenden. Personen im Sinne des der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung ist es untersagt, diese Einrichtungen zu betreten.

10. Der Landkreis Vorpommern Rügen widerruft in diesem Zusammenhang einige der bisherigen Allgemeinverfügungen und Mitteilungen. Mehr dazu auf der Webseite www.lk-vr.de.

11.Diese Allgemeinverfügung lässt Regelungen zur Versammlungsfreiheit und der Religionsausübung unter der Beachtung der Corona-Hygieneregeln und Hygienekonzepten unberührt.

Von Kay Steinke, Kai Lachmann, Jörg Mattern