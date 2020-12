Zwei Menschen sind beim Brand einer Wohnung in Lietzow auf Rügen leicht verletzt worden. Eine Familie konnte mit ihren kleinen Kindern aus dem Dachgeschoss gerettet werden. Das komplette Haus ist unbewohnbar. Die Gemeinde sucht nach einer Unterkunft.

Am Morgen des Heiligabend 2020 ist in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Lietzow ein Feuer ausgebrochen. Quelle: Maik Trettin