Heilpraktikerin von Rügen: „Ich nehme mir die Zeit für meine Patienten“

Bergen

Ulrike Freiherr ist Heilpraktikerin für Physiotherapie. Seit einem Jahr schon betreibt sie ihre Gesundheitspraxis in Bergen und nimmt sich gern viel Zeit für die Menschen, mit denen sie arbeitet. Deshalb hat sie sich schon mit 23 Jahren selbstständig gemacht, damals noch in Berlin. „Für mich ist es einfach wichtig, dass ich mir nicht von anderen vorschreiben lassen muss, wie ich arbeite. Menschen sind keine Maschinen, ich möchte mir die Zeit nehmen, die meine Patienten auch brauchen.“

Geboren ist Ulrike Freiherr in Ribnitz-Damgarten, seit 2016 lebt sie auf Rügen – wegen der Liebe! Ihr Mann ist auf der Insel geboren und für das Paar war schnell klar: Irgendwann geht es wieder zurück in die Heimat. Mit ihren beiden Kindern (3 und 5) ist die Naturfreundin gern im Garten. „Bei mir darf alles wachsen, wie und wo es will. Ich jäte nur, wenn eine Distel auf meinem Weg wächst, ich laufe nämlich sehr gern und aus Überzeugung barfuß.“

Von Gaia Born