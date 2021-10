Grimmen

Im Zuge der 1. Besiedlungsphase Pommerns im 13. Jahrhundert entstand vermutlich die Siedlung Grimmen im Anschluss an eine slawische Burg. Der Bau einer verhältnismäßig großen Kirche und die Besetzung der Pfarrstelle mit einem Geistlichen aus dem Kloster Neuenkamp (Pfarrer Helmerich) unterstrichen den großen kirchlichen Einfluss auf Grimmen.

Am 3. September 1267 erfolgte die erste schriftliche Erwähnung Grimmens. 1278 wird in einer Urkunde ein Arnoldus de Grimmis als Vasall des Schweriner Bischofs Hermann von Schladen genannt. Das Lehnsverhältnis zwischen dem „Herren“ von Grimmen und dem Bischof von Schwerin zeigt, dass Grimmen und sein Umland der Kirche gehörten. Wann Grimmen das „Lübische Recht“ erhielt, ist nicht bekannt.

„advocatus“ kann auch nur Kirchenvogt bedeuten

1287 wird in mehreren Verträgen zwischen dem Rügenfürsten Wizlaw II. und dem Kloster Neuenkamp ein „bertoldus- advocatus in grimme“ als Zeuge genannt. Städtische Heimatforscher sehen in ihm einen „Stadtvogt von Grimmen und Vertreter des Landesfürsten“. Damit begründen sie eine Stadtrechtsverleihung vor 1287 wie sie auch im Internetlexikon Wikipedia steht. 1987 wurde „700 Jahre Grimmen“ gefeiert.

Berücksichtigt man den starken kirchlichen Einfluss auf den Ort, kann „bertoldus- advocatus in grimme“ indes auch mit „Bertold- Kirchenvogt in Grimmen“, als Vertreter des Klosters Neuenkamp bzw. des Schweriner Bischofs übersetzt werden. Kirchenvögte vertraten ihre kirchlichen Herren in weltlichen Angelegenheiten z.B. bei Gericht oder bei Vertragsabschlüssen und verwalteten den kirchlichen Grundbesitz.

Grimmens Stadtmauer erst nach 1330 gebaut

Der Historiker Gustav Kratz schreibt in „Die Städte der Provinz Pommern“ (1865) über die Erwähnung Grimmens in einer Urkunde aus dem Jahr 1306. Er übersetzte das lateinische Satzfragment „agris nostri oppidi grimme“ mit „die städtische Feldmark Grimmens“. Bis ins 14. Jahrhundert wurde der Begriff „oppidum“ für eine stadtähnliche Siedlung mit Marktrecht und nicht für „Stadt“ gebraucht.

Diese Bezeichnung wurde in lateinischen Texten bis ins 14 Jh. verwendet. Für den gleichen Ort wurden zur selben Zeit auch die Begriffe „forum“ und „civitas“ benutzt. Diesen „Minderstädten“ fehlte das vollständige Stadtrecht. Statt Mauern und Toren aus Stein gab es nur einen Graben und einem „lichten Zaun“(Palisaden). Baubeginn der Grimmer Stadtmauer war nach 1330.

„Lübisches Recht“ von Heimatforschern ignoriert

Die Übersetzung von „agris nostri oppidi grimme“ mit „unsere Felder beim Marktflecken Grimmen“ erscheint realistisch und lässt vermuten, dass Grimmen im Jahr 1306 noch kein vollständiges Stadtrecht besaß. Wappen und Siegel, die den Stadtstatus nach außen demonstrierten, wurden für Grimmen erst um 1306 genannt. Demmins Chronist Wilhelm Karl Stolle spricht von einer Stadt Grimmen ab 1310. Das stimmt mit anderen Aussagen überein. Wahrscheinlich bekam Grimmen „Lübischen Rechts“ nach dem Jahr 1306, was stets von Grimmener Heimatforschern ignoriert wurde.

Von Jürgen Albrecht