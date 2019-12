Sassnitz

Wie starb Bertha Jasmund? Einen mysteriösen Mordfall in Crampas aus dem Jahre 1868 schildert der Autor Dieter Naumann in der aktuellen Ausgabe der „Jasmunder Heimathefte“. Die Nummer sieben der vom Stadtarchiv Sassnitz herausgegebenen Reihe ist vor wenigen Tagen erschienen. Sie beinhaltet Lesestoff aus der Vergangenheit und der Gegenwart der Halbinsel und wirft auch einen Blick in die mögliche touristische Zukunft.

Der Fremdenverkehr war zu der Zeit, als Bertha Jasmund als Dienstmädchen und Mieterin beim Crampasser Fischer Jakob Friedrich Radvan lebte, noch ein zartes, wirtschaftliches Pflänzchen, das sich gerade erst zu entwickeln begann. In einem kleinen Dörfchen wie Crampas sprach es sich schnell herum, wenn sich irgendwo ein Badegast einquartiert hatte. Einheimische und Urlauber kamen zwangsläufig ins Gespräch. Das suchten die beiden Herren, die sich im Herbst 1868 hier eingemietet hatten, ganz bewusst. Getarnt als Badegäste, untersuchten sie den Tod der 18-jährigen Frau. Die hatte ihre Wohn- und Arbeitsstätte am Abend des 19. März verlassen. Am nächsten Tag wurde sie tot im Spülsaum der Ostsee gefunden.

Die Frau, die bereits ein uneheliches Kind hatte, war schwanger. Deshalb habe sie sich das Leben genommen, war der erste Schluss, den die örtlichen Behörden aus den Untersuchungen zur Todesursache zogen. Doch Gerüchte, dass der mutmaßliche Kindsvater sie getötet habe, machten die Runde. Zeugen hatten zum möglichen Tatzeitpunkt Schreie vom Strand her gehört. Außerdem spuke es am Fundort der Leiche. Der 25-jährige Fischer Friedrich Stölting wurde wegen „ Misshandlung mit tödlichem Erfolg“ zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Doch so manche Aussage, manche Schlussfolgerung seien zweifelhaft und oft mehr als üble Nachrede denn als Beweismittel zu betrachten, fasst der Autor Dieter Naumann 150 Jahre später zusammen.

Mehr als 20 Jahre bevor dieser Kriminalfall über Rügen hinaus für Schlagzeilen sorgte, erkundete ein weitgehend Unbekannter die Schönheiten der Halbinsel. „Wir haben die Aufzeichnungen eines Fr. von Sch., was vermutlich für ‚Schönholz‘ steht, in einer Onlinebibliothek gefunden“, erzählt der Leiter des Stadtarchivs, Frank Biederstaedt. Der Wanderer schildert die Landschaft bei Poissow, die Stubbenkammer und die Herthaburg. Natürlich hat auch ihn seinerzeit der Königsstuhl beeindruckt. „Allerdings hieß der imposante Kreidefelsen zu der Zeit offenbar Friedrich-Wilhelms-Stuhl“, sagt Biederstaedt. Der Autor habe in seinem Text ausdrücklich darauf verwiesen. Unklar bleibt, ob die Namensänderung zu Ehren des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. oder Friedrich Wilhelm IV. erfolgte.

Der Ratssaal des Sassnitzer Rathauses um 1973. Der freischaffende Kunsthandwerker Klaus Wünn hatte die Wand des Sitzungssaals künstlerisch gestaltet. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz / Harro Schack

Wie viele Touristen verträgt die Insel? Dieser Frage geht Professor Dr. Benjamin Beug nach. Der Hochschuldozent hat seine familiären Wurzeln auf Rügen und nimmt in seinem Beitrag die Auswirkungen des Massentourismus auf Jasmund unter die Lupe. Er sieht unter anderem die „wachsende Gefahr, dass es durch reine Ferienhaussiedlungen in den Wintermonaten zu einer Entvölkerung kommt, die sich durch unbewohnte Häuser und eine fehlende Dorfgemeinschaft äußert“. Beug, der in Buxtehude Bau- und Immobilienmanagement lehrt, rät, das touristische Niveau, also die Qualität, zu verbessern. Dadurch wirke man dem Massentourismus entgegen, schone die Ressourcen und könne – dank des ebenfalls steigenden Preisniveaus – dennoch mit Gewinn wirtschaften.

Mit einem anderen, einst wichtigen Wirtschaftszweig auf Jasmund hat sich Günther Kröger befasst. Er war einige Jahre unter anderem Fangdirektor im Fischkombinat Rostock. Seine erste kleine Fangreise begann aber in Sassnitz. Kröger erinnert sich an seine Zeit als Moses, als Lehrling auf einem Sassnitzer Fischkutter. Von einer Seereise berichtet auch Hannes Prestin in seinem plattdeutschem Beitrag. Ob er nun wirklich das norwegische Königspaar an Bord hatte und im Auftrag des Leiters des Berliner Tierparks, Professor Dr. Dr. Dathe, mit dem Fischkutter eine Lieferung von Spitzbergen übernahm oder ob alles nur ein Weihnachtstraum war – das muss der Leser für sich selbst entscheiden.

Im Oktober 1969 wurde in der damaligen Karl-Marx-Straße in Sassnitz ein neuer Selbstbedienungsladen der HO eröffnet. Im Volksmund wird er bald „Kayserling“ genannt, nach dem Verkaufsstellenleiter. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Wie man auch ohne Spätverkaufsstelle nach Ladenschluss noch etwas „hinten herum“ einkaufte, daran erinnert sich Wilhelm Ritter in seinem Beitrag über die Schwestern Bollwahn. Sie führten ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße, dort, wo sich heute die Volksbank-Filiale befindet. Der Autor Manfred Kutscher hat die Spuren eines „Wissenschaftlers“ bis in die heutige Bergstraße 1 verfolgt. Dort lebte von 1888 bis 1905 der „ Münchhausen von Sassnitz“, wie man den Museumsbesitzer August Freese nannte. Kutscher befasst sich mit seinen Thesen, etwa, dass das so genannte Katzengold aus den Kratern des Mondes auf die Erde geschleudert wurde.

Einen Blick auf die Geschehnisse vor 50 und vor 25 Jahren wirft Frank Biederstaedt im Kalendarium am Ende des Heftes. 1969 ist zum Beispiel der Weddingpark weitgehend abgeholzt. Dort entstehen in der Folge weitere Wohnhäuser. Im Januar des Jahres bedeckte bis zu einem Meter dickes Packeis die Prorer Wiek zwischen Sassnitz und Binz. Im Sommer lässt die Mitropa bei Mukran einen Fischkutter an Land ziehen und zur Hanse-Kogge umbauen, dem später bei Einheimischen und Gästen beliebten Ausflugsrestaurant.

„Es gibt viele Menschen, die spannende Geschichten aus der Vergangenheit und der Gegenwart der Halbinsel Jasmund erzählen können“, weiß Frank Biederstaedt. Er möchte die Jasmunder ermuntern, ihre Erinnerungen an bestimmte Orte, Augenblicke und Episoden mit anderen zu teilen. „Wir im Stadtarchiv sind auf jeden Fall dabei behilflich, wenn es darum geht, die Gedanken zu Papier zu bringen.“

Jasmunder Geschichte(n) 2013 ist das erste Jasmunder Heimatheft erschienen. Herausgegeben wird es vom Stadtarchiv Sassnitz seitdem jedes Jahr. Verkauft wird es dort allerdings nicht; es ist in allen Sassnitzer Buchhandlungen sowie direkt beim Elmenhorster Verlag „Edition Pommern“ (ISBN 978-3-939680-56-7) erhältlich. Die Nachfrage nach den Heften war in der Vergangenheit so groß, dass zwei Ausgaben in einer zweiten Auflage herausgegeben wurden. Das Heft umfasst 90 Seiten und kostet 8,95 Euro.

Von Maik Trettin