Rostock/Alt Reddevitz

Fröhlich lachend fassen sich Emil, Sara, Pia und Jan an den Händen und drehen sich im Kreis: Die roten Hauben und Schürzen der Mädels leuchten mit ihren Bäckchen um die Wette. Die Jungs sind mit weißen Hosen und den traditionellen Mönchguter Fischerwesten bekleidet. Gemeinsam mit Tanzlehrerin Ina Stöckmann tanzen sie die „Mühle“, Teil eines traditionellen Mönchguter Tanzes. Während vielerorts im Land der Nachwuchs fehlt, werden auf der Halbinsel zwischen Ostseeküste und Bodden die Traditionen nicht nur erhalten, sondern auch gelebt. Genau da will der Heimatverband MV nun ansetzen und auch andernorts mehr junge Menschen für traditionelle Tänze begeistern.

Gelebte Tradition auf Mönchgut

Seit 2009 tanzt Ina Stöckmann in der Mönchguter Trachtengruppe, die auf Dorffesten bereits seit 1898 mit ihrem Volkstanz „Schüddel de Büx“ begeistert. „Mir ist es wichtig, die Mönchguter Traditionen zu erhalten“, sagt die Alt Reddevitzerin. Seit 2012 leitet sie die Kindertrachtentanzgruppe, die einmal pro Woche in der Grundschule Mönchgut in Gager trainiert. Dort bringt sie den Kindern neben traditionellen Tänzen auch Mönchguter Sagen und Gebräuche nahe, teilweise sogar auf Plattdeutsch.

Auch die traditionellen Mönchguter Trachten, die aus alten Stoffen selbst per Hand angefertigt werden, spielen eine wichtige Rolle. Stöckmann gehört zu den Wenigen, die eine originale 150 Jahre alte Tracht „geerbt“ hat, die aus Rock, Schürze, Bluse, Brustbrett, Weste, Tuch und Kappe besteht. „Ich möchte den Kindern zeigen, dass es nichts Öllerhaftes hat, eine Tracht zu tragen, sondern dass sie stolz darauf sein können“, sagt Stöckmann und lacht. Zum Standardrepertoire gehören die drei Tänze „Schüddel de Büx“, der Hochzeitstanz „Viertouriger“ und der „Dunkelschatten“. Vier Jungs und vier Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren tanzen zurzeit in ihrer Kindertrachtentanzgruppe. Den Nachwuchs für die traditionellen Tänze zu begeistern, sei nicht schwer, das liege aber auch daran, dass die Schule sehr heimatverbunden sei, sagt Stöckmann.

„Makarena“ statt „Bohnenpott“ oder „Mecklenburger Kegel“

Doch das ist nicht überall im Land so. „Während Tänze wie ‚Makarena‘ oder der ‚Gangnam Style‘ auf keinem Dorfschwof fehlen dürfen, sind regionale Gemeinschaftstänze wie der ‚Bohnenpott‘ oder der ‚Mecklenburger Kegel‘ bei jungen Leuten heute nahezu unbekannt“, sagt Anna-Konstanze Schröder, Geschäftsführerin des Heimatverbandes MV. Mit neuen Konzepten will sie gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Tanz MV Tänze, wie den „Schüddel de Büx“, wieder salonfähig machen. „Die Nachfrage stagniert zurzeit, der Nachwuchs fehlt. Die Frage ist daher, wie wir junge Leute wieder für traditionellen Tanz begeistern können“, sagt auch LAG-Vorsitzende Yvonne Middelborg. Um dieses Problem zu lösen, haben beide gemeinsam mit weiteren Akteuren „Tanzlustige“ aus dem Land – von traditionell bis modern – an einem runden Tisch versammelt.

Jung und Alt im Tanz vereint: Jasmin Esemann (32) von der Tanz- und Trachtengruppe Grevesmühlen und Kerstin Kaßner-Kebelmann (59) aus Rostock von der Trachtentanztruppe Volkssolidarität demonstrieren vor dem Bauernhaus Biestow eine Schwedische Polka Quelle: Martin Börner

Ein Ansatz wäre, traditionellen Tanz – ähnlich wie auf Mönchgut – auch andernorts im Schulunterricht zu vermitteln, so Schröder. „Man muss es den jungen Leuten schmackhaft machen, indem sie es ausprobieren. Ich denke, der Spaß kommt beim Machen.“ Wichtig sei zudem, dass sich die traditionelle Trachtentanzszene öffne und neuen Vermittlungsformen gegenüber aufgeschlossen sei. „Es gibt zwar einige Trachtentanzgruppen, die für junge Leute Angebote machen, aber das ist eher vereinzelt“, weiß die Vorsitzende.

„Trachtentanzszene muss sich öffnen“

Ähnlich sieht das auch Middelborg: „Vielleicht muss man von alten Vorstellungen abrücken, zum Beispiel, dass man ein Häubchen aufhat, wenn man tanzt“, sagt sie. Zudem seien Tanztraditionen oft an Geschlechterrollen und Wertvorstellungen gebunden, die die junge Generation nicht mehr teile. „Genau da muss man ansetzen. Wenn es ein reiner Burschen- und Mädchentanz ist, kann man vielleicht auf die Rollenzuteilung verzichten“, sagt sie. Auch die Musik ließe sich moderner gestalten, einzelne Tanzschritte variieren. „Während die Älteren eher gehen, wollen die Jüngeren vielleicht diesen Schritt laufen oder hüpfen“, so Middelborg. Auch die Vermittlung von Tanztraditionen in anderen Kulturen ließen sich zum Vorbild nehmen.

Volkstanz kombiniert mit Beats

Mit diesem Ansatz beschäftigt sich auch das Mecklenburg-Pommeraner Folkloreensemble „Richard Wossidlo“ aus Ribnitz-Damgarten, das jährlich den „Grand Prix der Folklore“ veranstaltet. „Das Festival ist deutschlandweit das größte der modernen Folklore und weltweit hoch angesehen“, sagt Leiter Holger Hurtig nicht ohne Stolz. „Von Cook Island über Kenia bis nach Argentinien haben die Folkloregruppen uns ihre Bräuche und Traditionen in ihren Tänzen nähergebracht.“ 2020 sei das Folklorefestival sogar als erstes Festival weltweit online gegangen und habe innerhalb von fünf Tagen 568 330 Menschen erreicht.

Die Jugendtanzgruppe des „Richard Wossidlo“-Ensembles aus Ribnitz-Damgarten: In seinen Folkloretänzen verknüpft das Ensemble Elemente des Volkstanzes mit modernen Tanzelementen und einem höheren Tanztempo als bei traditionellen Volkstänzen. Das kommt auch beim Nachwuchs gut an. Quelle: Siegfried Bergander

150 Mitglieder – 100 jünger als 28 Jahre

Rund 150 Mitglieder hat sein Ensemble, 100 davon seien jünger als 28 Jahre. „Auch Volkstanz kann Jugendlichen Spaß machen, wenn man ihr Lebensgefühl in den Tanz packt“, weiß Hurtig. In Lettland und Schweden gebe es bereits einen Hype, weil man den Volkstanz mit modernen Rhythmen und Beats kombiniere. Doch während es in anderen Ländern üblich sei, traditionellen Tanz in den Schulunterricht zu integrieren, habe man dies in Deutschland versäumt. Für die Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten hat Hurtig daher ein entsprechendes Konzept für die erste bis vierte Klasse erarbeitet. „Wenn das gut angenommen wird, lässt es sich auch mit den älteren Jahrgangsstufen weiterführen“, so Hurtig. Das Problem: Noch liege das Projekt auf Eis, weil eine entsprechende Finanzierung fehle, so Hurtig.

Nachwuchsprobleme hat sein Ensemble trotzdem nicht: „Wir nutzen zwar die Musik und typische Elemente des Volkstanzes, kombinieren sie aber mit modernen Tanzelementen und einem höheren Tanztempo, das geht schon an den Rand des Leistungssports und trifft den Nerv der Zeit“, erklärt Hurtig das Erfolgsgeheimnis. „Außerdem geht es bei uns neben dem Tanz auch immer um die Geschichte dahinter.“

Von Stefanie Büssing