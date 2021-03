Rügen

Heiraten vor Traumkulisse: Viele Paare suchen sich für den schönsten Tag ihres Lebens Rügen aus. Denn Deutschlands größte Insel bietet viele romantische und ungewöhnlichen Orte, an denen sich Verliebte das Ja-Wort geben können. Ob mit Meerblick, im historischen Badekarren, in den Schlössern Granitz, Ralswiek oder Ranzow, im Kreidezimmer am Königstuhl, auf dem Schiff oder in der Rügenschen Bäderbahn „Rasender Roland“ – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Besonders beliebt sind Hochzeiten am Strand, auf der Selliner Seebrücke, im Müther-Rettungsturm in den Binzer Dünen oder im Leuchtturm am Kap Arkona.

Mit dem „Ufo“ ins Glück: Im ehemaligen Rettungsturm am Binzer Strand werden im Jahr rund 300 Ehen geschlossen. Quelle: Janet Lindemann

Wenig los im Standesamt Mönchgut-Granitz

Momentan herrscht im Standesamt Mönchgut-Granitz, was die Trauungen betrifft, allerdings Flaute. Für die Eheschließungen, ausschließlich im Trauzimmer des Amtes, gilt eine begrenzte Personenzahl und Maskenpflicht. Lediglich ein einheimisches Paar habe sich jüngst trauen lassen. „Das war ohne Maske möglich, weil beide allein waren“, so Standesbeamtin Marion Wanke.

Selliner Seebrücke am beliebtesten

Reichlich zu tun hat die Standesbeamtin trotzdem. Denn trotz Pandemie ist das Interesse an Hochzeiten auf Rügen groß. „Wir versuchen, das ganz normal wie immer zu händeln, auch wenn wir noch nicht wissen, wann und wie die Trauungen in den Außenstellen wieder möglich sind“, so Wanke. Im Durchschnitt trauen sie und ihre Kollegin Alina Pahl im Jahr 500 Brautpaare, die größtenteils aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland kommen. Im letzten Jahr hätten coronabedingt viele Hochzeiten ausfallen beziehungsweise verschoben werden müssen. Doch rückblickend waren es insgesamt nicht wesentlich weniger, so Wanke. Die meisten Eheschließungen, rund 200, finden seit Jahren auf der Seebrücke Sellin statt. Das Rügener Wahrzeichen und die Strandhochzeiten seien die Zugpferde.

Die Selliner Seebrücke ist nicht nur Wahrzeichen der Insel Rügen, sondern auch eine sehr beliebte Außenstelle des Standesamtes. Hier kann auch gleich gefeiert werden. Quelle: Marleen Janzen

Der 22.2. 2022 ist noch frei...

Für das laufende Jahr seien noch einige Lücken im Terminkalender offen. Weitere könnten sich ergeben, falls die geplanten Großkonzerte am Selliner Strand coronabedingt nicht stattfinden. Besondere Zahlenkombinationen für den Hochzeitstermin seien nicht mehr sehr gefragt. Eher werde der Kennenlerntag bevorzugt. In diesem Jahr gebe es ohnehin kein besonderes Datum, bis auf den 21.12.2021 vielleicht. Für den 22.2.2022 gibt es bisher eine Anmeldung. Auch der klassische Heiratsmonat ist zumindest auf Rügen nicht mehr der Mai. „Weil wir da sehr wetterabhängig sind“, weiß Wanke. Hochzeit für Hochzeiten sind die Monate Juni, Juli, August und September. Die Freiluft-Außenstellen, zu denen auch das Dach und die Terrasse des Cliff Hotels in Sellin und der Steg an der Hochzeitsgalerie in Baabe zählen, sind von Mitte Mai bis Mitte September Trauungsorte.

Freie Trauung am Strand ist möglich

Einige Paare, die ihren Termin im letzten Jahr abgesagt und stattdessen in der Heimat geheiratet haben, hätten dann im Sommer doch noch die Insel besucht und am Strand eine freie Trauung vollzogen. Diese bietet das Hotel Hanseatic an. Dort finden im Jahr rund 160 bis 210 Hochzeiten statt. „Die Paare, die trotz Corona feiern konnten, hatten alle eine große Grunddankbarkeit, was sich auch in diesem Jahr zeigt“, weiß Bankettleiterin Darvina Biederstaedt. Bisher seien die Buchungen noch verhalten, sehr beliebt sei allerdings schon der August.

Neben den Strandhochzeiten, die zwischen 499 und 990 Euro kosten, können sich Paare auch im 80 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Turm, im Turmcafé oder im Bernsteinpalais trauen lassen. Das Hotel organisiert auch die Trauungen im „Rasenden Roland“ in einem extra geschmückten Waggon, die auf dem Kleinbahnhof in Göhren stattfinden. Anschließend kann das Paar bis nach Putbus fahren. Kosten: 349 Euro plus Fahrtkosten.

Eine Strandhochzeit im Hochsommer empfiehlt die Bankettchefin allerdings weniger, wenn man unter sich sein möchte. Gerade am Wochenende sei der Göhrener Nordstrand meist sehr gut besucht. Im September sei es dort aber leerer und immer noch warm an der Ostsee.

Tausende Paare haben sich schon im Schinkelturm am Kap Arkona das Ja-Wort gegeben. Quelle: Gerit Herold

Keine Luftballons wegen der Umwelt

Der Trend gehe immer mehr zur Event-Trauung unter einem Motto und zum Außergewöhnlichen, beobachtet Standesbeamtin Marion Wanke. Verrückte Ideen inklusive. Da sei auch schon die Braut wie Aschenputtel auf dem Pferd am Strand angeritten gekommen. Aber: Alle Wünsche erfüllen die Hochzeitsplaner in Göhren nicht. „Wir lehnen gefrorene Schmetterlinge ab. Das ist Tierquälerei und es sind meist Exoten, die hier nicht heimisch sind. Auch eine Flaschenpost ins Meer zu werfen oder Luftballons aufsteigen zu lassen, unterstützen wird nicht“, so Darvina Mittelstaedt. „Das ist umweltunfreundlich, zumal wir hier auch im Biosphärenreservat sind.“ Der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke spiele auch beim Catering ein Rolle. So würden Mehrweg-Lunchboxen und -Sektgläser verwendet, um den Müll zu minimieren. Die größte Hochzeitsgesellschaft am Strand war beispielsweise mit 130 Menschen.

Heiraten mit Meerblick – mehr Romantik geht nicht. Quelle: Cliff Hotel

Auch auf einem Boot kann man „ja“ sagen

Paare würden gerne ein Rundumpaket vom Friseurbesuch bis zur Kutschfahrt buchen. „Wir holen da auch schon mal den Brautstrauß ab“, erzählt Andreas Käske. Der Selliner Fotograf und Wassersportler rollt für Hochzeitspaare den roten Teppich aus, bevor er sie in den Hafen der Ehe schippert. Dazu hat er seine 14 Meter lange Motorjacht zum Hochzeitsboot „Darie“ hergerichtet. Von April bis Oktober kann man im Selliner oder Gager Hafen den Ehebund schließen und danach zu einem fünfstündigen Törn mit Fotoshooting in die Boddengewässer starten. Dabei kann man sich auch von einem Koch beköstigen lassen. Neben der zweiköpfigen Familien-Crew haben acht Personen auf dem Schiff Platz. Besonders beliebt: ein Badestopp in einer einsamen Bucht. „Wir hatten auch mal ein Paar, das mit voller Montur vom Boot ins Wasser sprang“, so Käske.

Rot ist die Farbe der Liebe

Um den Paaren etwas Besonderes zu bieten und sich von anderen Anbietern abzuheben, hat sich der Selliner einen originellen Sport- sowie Geländewagen in roter Farbe zugelegt. Der Dodge Challenger und Rubicon Recon seien beliebte Fotomotive im Kornfeld. „Für dieses Jahr haben wir schon 20 Anmeldungen, die erste Hochzeit ist am 21. Mai“, so Käske. Im letzten Jahr waren es insgesamt 30. Das Gesamtpaket auf dem Schiff kostet 1950 Euro.

Von Gerit Herold