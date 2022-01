Heiraten am Kap Arkona, am Binzer Strand, auf der Selliner Seebrücke oder im Jagdschloss Granitz: die Insel Rügen bietet Heiratswilligen viele außergewöhnliche Orte. Auch in diesem Jahr und schon im Februar bieten sich besondere Daten für eine Traumhochzeit an. Wie groß der Ansturm ist, wann noch Termine zu haben sind und wie lange sich Paare gedulden müssen, die am Königsstuhl heiraten wollen.