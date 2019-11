Heiratsschwindler prellt Frau in Grimmen

Grimmen

Eine 39-jährige Frau aus Grimmen ist Opfer eines Internet-Heiratsschwindlers geworden. Seit Mitte September habe sie via Instagram und Hangouts Kontakt zu einem Mann gepflegt, der vorgab Soldat der US-Army auf Friedensmission in Nigeria zu sein, so die Polizei. Der Unbekannte habe ihr Liebe vorgegaukelt und schließlich eine familiäre Notsituation, für die er sein Opfer um Geld in Form von Steamkarten bat. Nach regem Nachrichtenverkehr habe die Frau ihm Fotos von Steamkarten im Wert von 200 Euro geschickt.

Mitte Oktober sei sie von dem „Soldaten“ aufgefordert worden, neuerlich Geld zu transferieren. Diesmal habe der Betrüger sein Opfer unter Druck gesetzt. Daraufhin habe die Frau Belege für die Echtheit des „Soldaten“, wie Videotelefonie oder personalisierte Fotos, gefordert. Schlussendlich zeigte sie den Vorfall bei der Polizei an.

Die warnte vor der Betrugsmasche, die als Romance Scamming oder auch Love Scamming, bekannt ist. Die Liebesbetrüger gehörten der sogenannten Nigeria Connection an. Mittels gestohlener Fotos gäben sich die westafrikanischen Täter auf diversen Online-Plattformen als Ärzte, Ingenieure oder auch Soldaten aus und gingen in sozialen Netzwerken auf Suche nach möglichen Opfern.

Von OZ