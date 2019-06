Sellin

2,5 Meter hohe Wände überwinden, unter dicke Baumstämme kriechen, 400 Meter Sandsäcke schleppen, eine Stroh-Pyramide erklimmen. Die 312 Sportler hatten einiges zu überwinden, um am Sonnabend ans Ziel zu gelangen. Sie waren Teilnehmer des diesjährigen Beach Fun Run in Sellin. Umgestürzte Bäume, freiliegende Baumwurzeln und das eine oder andere „schmutzige“ Hindernis mussten die Teilnehmer überwinden. Über Leitern haben sie am Ende die Seebrücke erklommen, stiegen die 87 Stufen zum Hochufer hinauf, um dann noch einmal die 20-prozentige steile Abfahrt zum Strand hinunter zu laufen. Wer sich am Sonnabend für die 15-Kilometer-Stecke entschieden hatte, musste diesen Parcours noch einmal durchlaufen.

Mit dabei war auch eine Delegation der Selliner Kurverwaltung. Sie gingen als sechsköpfiges Team an den Start. Nach knapp eineinhalb Stunden kamen sie auch gemeinsam ins Ziel und landeten im Mittelfeld auf Platz 5.

Herwig Renkwitz gehört zum neuen Organisationsteam und zeigte sich zufrieden. „Wir haben für die Sportler neue Hindernisse aufgebaut und ihnen den Aufenthalt drumherum so angenehm wie möglich gestaltet. Das kam gut an bei den Läufern“, sagt er. Das Datum für den 5. Beach Fun Run in Sellin steht auch schon: 13. Juni 2020. „Das Fundament steht. Wir werden noch an eins, zwei Stellschrauben drehen, damit wir bestmöglich für die fünfte Auflage vorbereitet sind“, sagt er.

Mathias Otto