„Helfen bringt Freude“ auf Rügen: So viel Geld wurde bereits gespendet

Rügen

Ein eigener Veranstaltungsbus, der auf Rügen mit DJs über die Dörfer tourt und Jugendlichen eine Freude bereitet – das wünschen sich viele junge Menschen auf der Insel. Mit der diesjährigen Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG soll Jugendlichen damit eine neue Option ermöglicht werden. Kommen sie nicht zur Party, kommt die Party zu ihnen auf die Dörfer! Mit den gesammelten Spenden der OZ-Leser soll ein Kleinbus angeschafft und umgebaut werden, der dann als Veranstaltungsmobil zu den Jugendlichen fährt – Musikanlage und Beleuchtung inklusive. Ein eigener mobiler Club, in dem ein DJ auflegt, der aber auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann.

In Bergen löst diese Aktion große Freude aus. Maximilian ist 15 Jahre alt und Schüler der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“. „Ich persönlich finde den Party Bus ganz schön und auch lustig. Es ist auch für jung und alt angepasst, dass jeder mit den Partybus Spaß haben kann.“ Mitschülerin Marta (15) ist begeistert: „Diese Idee ist fantastisch. Man kann sich dann mit Freunden treffen und tanzen.“

Außengehege für Igel

Aber nicht nur die Jugend soll bei dieser Weihnachtsaktion bedacht werden. Die Tierrettung Vorpommern-Rügen ist über den Notruf 0177/735 95 62 rund um die Uhr erreichbar und kümmert sich um verletzte Wild- und Haustiere. Ob verwaiste Fledermaus, verirrter Falke oder ein von Artgenossen verletzter Storch – der junge Verein rund um die Vorsitzende Michaela Ballschuh hat schon so manches Tier in Not gerettet und ist bestens in der Region vernetzt.

Aktuelles Projekt: Eine Igelstation. Es werden immer mehr unterernährte Igel aufgefunden, die viel zu dünn sind, um den Winter zu überleben. Derzeit werden die kleinen Stacheltiere bei Igelfreundin Annette Pahl zu Hause und in einem ehemaligen Entenstall versorgt. Mit dem gesammelten Geld soll ein Außengehege und eine kleine Pflegestation errichtet werden, damit die Igel gut über den Winter kommen.

Diese Einwohner und Firmen haben gespendet

Bisher sind in dem Spendentopf 5087,26 Euro eingegangen. Gespendet haben: Grit und Thomas Möller (50), Anja und Sebastian Eggert (250), Koss (100), Jutta und Klaus-Peter Beynio (20), Anett und Jorn Kindler (200), Minica Schady (50), Dr. Gisela Boehme (100), Marion und Hans-Werner Schmidt (25), Marthe Wolter (30), Ernst Hans-Peter Hildebrand (25), Andreas Ullrich (100), Susanne Laubstein (10) und Sander Touristik GmbH. Vielen Dank allen Spendern!

Von Mathias Otto