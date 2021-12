„Helfen bringt Freude“ auf Rügen: So viel Geld wurde bereits gespendet

Rügen

Ein eigener Veranstaltungsbus, der auf Rügen mit DJs über die Dörfer tourt und Jugendlichen eine Freude bereitet – das wünschen sich viele junge Menschen auf der Insel. Mit der diesjährigen Weihnachtsaktion der OZ soll Jugendlichen damit eine neue Option ermöglicht werden.

Kommen sie nicht zur Party, kommt die Party zu ihnen auf die Dörfer! Mit den gesammelten Spenden der OZ-Leser soll ein Kleinbus angeschafft und umgebaut werden, der dann als Veranstaltungsmobil zu den Jugendlichen fährt – Musikanlage und Beleuchtung inklusive. Ein eigener mobiler Club, in dem ein DJ auflegt, der aber auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann.

Außengehege für Igel

Aber nicht nur die Jugend soll bei dieser Weihnachtsaktion bedacht werden. Die Tierrettung Vorpommern-Rügen ist über den Notruf 0177/735 95 62 rund um die Uhr erreichbar und kümmert sich um verletzte Wild- und Haustiere. Ob verwaiste Fledermaus, verirrter Falke oder ein von Artgenossen verletzter Storch – der junge Verein rund um die Vorsitzende Michaela Ballschuh hat schon so manches Tier in Not gerettet und ist bestens in der Region vernetzt.

Aktuelles Projekt: Eine Igelstation. Es werden immer mehr unterernährte Igel aufgefunden, die viel zu dünn sind, um den Winter zu überleben. Derzeit werden die kleinen Stacheltiere bei Igelfreundin Annette Pahl zu Hause und in einem ehemaligen Entenstall versorgt. Mit dem gesammelten Geld soll ein Außengehege und eine kleine Pflegestation errichtet werden, damit die Igel gut über den Winter kommen.

11 407 Euro im Spendentopf

