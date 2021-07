Weil sich ihre Fans bei einem Konzert nicht an die Corona-Maßnahmen hielten, wurde ein Nena-Auftritt am Sonntag abgebrochen. Zuvor brach Helge Schneider ein Konzert ab, weil ihm die Stimmung wegen der Einschränkungen nicht passte. Beide Künstler wollen in diesem Jahr noch in MV auftreten. Die Veranstalter sehen es gelassen.