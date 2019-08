Bergen

Bereits eine Stunde vor Beginn pilgerten Scharen von Helge-Fans über den Bergener Markt den Rugard hinauf. Ausverkauft war das Konzert dennoch nicht. „Es sind noch ein paar Plätze frei geblieben“, sagte Helge Schneider daher. „Das habe ich extra so gemacht, damit Ihr nicht denkt, ich mache das hier nur für's Geld.“ Seine Zuhörer in der Freiluftbühne auf dem Bergener Rugard sind treue Fans, die dem Maestro auch verziehen, als er damit kokettierte, nicht zu wissen, wo er gerade auftritt („Eine Super-Stimmung, hier in ...“). „Mehr als die Rügenwalder Leberwurst kenne ich nicht von Rügen, aber es muss ja wohl einen Wald hier geben“, glaubt er und weiß, dass Störtebeker Österreicher ist, also in der Nähe von Rostock geboren. „Nett, dass Ihr da wart“, ulkt Schneider nach dem ersten Stück, um sogleich von Teresa Orlowski am FKK-Strand zu schwadronieren oder von seiner Begegnung mit dem Papst bei Skifahren zu erzählen. „Das ist ein netter Kerl, aber seine Frau ist ein echter Besen!“ Beim unvermeidlichen „Katzenklo“ singt und klatscht das Publikum mit.

Die Wundertüte des Lebens

Schneider kann an diesem Abend auf der Bühne nichts falsch machen und amüsiert seine Zuhörer mit Weisheiten wie: „Wenn einer im Lotto gewinnt oder eine Treppe runterfällt, ist das Zufall, es sei denn, jemand hat eine Leine gespannt“ oder „wenn der Komet kommt, kommt der Komet“. „Alle Lieder, die ich singe, haben einen sozialkritischen Hintergrund“, sagt Schneider, stimmt das Lied „Don't be a Trauerkloß“ an, sächselt im nächsten Stück „Müf jur boddi“ (Move your Body) oder mimt Herbert Grönemeyer in „Die Wundertüte des Lebens“. Der Titel findet sich auch auf den Stoffbeuteln, die es neben Tour-Shirts und der neuen Vinyl-LP „Party People“ am Stand mit Fan-Artikeln zu kaufen gibt. Dort entscheiden sich Simone Uerkvitz aus Greifswald und Freundin Katrin für Helge-Maske und T-Shirt. Josephine Strauß und Luise Walter (beide 20) sind für das Konzert eigens aus Göttingen gekommen. Josephine fragt den Verkäufer gezielt nach dem Buch „Orang-Utan-Klaus“ und wie er an den Job gekommen sei. „Das Konzert in Minden war ausverkauft und von einem Freund hatten wir den Gutschein für ein Hotel in Göhren“, erzählt sie. „Wir haben schon beim ersten Stück geweint vor Lachen.“ Als Schneider das Stück „Texas“ anstimmt, stürmen die jungen Frauen laut „Yee-haw“ rufend in Richtung Bühne.

Vom Blödelbarden zum Musiker

Als es zur Pause zu regnen beginnt, lichten sich die Reihen ein wenig. Danach wird der Blödelbarde zum Musiker. „Spielt der jetzt nur Jazz?“, fragt jemand am Bierwagen. Multiinstrumentalist Schneider greift zur Gitarre, spielt einen langsamen Blues auf der Hammond-Orgel, um sich danach an das Klavier zu setzen. Begleitet von Tomas Alkier am Schlagzeug, Bassist Ira Coleman und Henrik Freischlader an der Gitarre singt er das Stück, in dem er von der Security nicht in eine Disco gelassen wird. So ähnlich ging es Isa und Nora, die zwar keine Karten hatten, aber gut gelaunt und mit einer Flasche Wein bewehrt vor dem Einlass zur Freiluftbühne tanzten.

Von Uwe Driest