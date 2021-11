Stralsund

Familienglück in Stralsund: 13 Babys wurden in der vergangenen Woche vom 15. bis 21. November im Helios Hanseklinikum geboren. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige Kinder vorstellen.

Am 17. November um 12. 55 Uhr erblickte Oskar Finn Bierkandt das Licht der Welt. Er wog 3755 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Zu Hause wird er in Rambin auf der Insel Rügen sein.

Seinen Geburtstag wird Mattes Rummelhagen künftig am 18. November feiern. Der Junge aus Pantelitz wurde um 2.33 Uhr mit 3480 Gramm und 52 Zentimetern geboren. Ihm folgte an diesem Tag um 8.06 Uhr Mick Aaron Kulczyk. Er brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3530 Gramm auf die Waage und wird in Millienhagen-Oebelitz wohnen.

Drei Geburtstagskinder am 19. November

Am 19. November gab es Zuwachs für Sellin auf der Insel Rügen. Livia Dominikowska kam um 8.19 Uhr mit 4870 Gramm und 56 Zentimetern auf die Welt. Ihren ersten Schrei gab wenig später an diesem Tag auch Lara Brecht aus Stralsund von sich. Sie wog bei ihrer Geburt um 12.06 Uhr 3345 Gramm und maß 52 Zentimeter. Und auch Ella Kleinow aus Barth wurde am 19. November geboren. Um 19.37 Uhr kam sie mit 3430 Gramm und 50 Zentimetern zur Welt.

Im Seebad Bansin auf Usedom wird künftig Charlène Knöfler zu Hause sein. Das Mädchen wurde am 20. November um 1.34 Uhr geboren, brachte 2835 Gramm auf die Waage und war 49 Zentimeter groß.

Den Geburtenreigen in der vergangenen Woche beschloss am 20. November um 2.14 Uhr Lana-Xena Ruth Katarine Lange. Bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern brachte sie 3155 Gramm auf die Waage. Ihr Babybettchen wird in Stralsund stehen.

Und für den 7. November erreichte die Redaktion noch einem Nachmeldung. Um 18.10 Uhr konnten sich die Eltern von Rosalie Gleisberg über die Geburt ihrer Tochter freuen. 3130 Gramm und 49 Zentimeter wurden für das Mädchen aus Stralsund im Buch der Geburten notiert.

Wir beglückwünschen die frischgebackenen Eltern und wünschen den Kleinen alles Gute für die Zukunft.

Von OZ