Help!: Rügens stummer Schrei nach Aufmerksamkeit in der Pandemie

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat Bergen auf sich aufmerksam gemacht. In großen weißen Buchstaben stand fast zwei Stunden lang das Wort Help auf dem Marktplatz. Ideengeberin Bianca Pahnke und Mitglieder vom Stadtentwicklungsverein ließen zuvor die weißen Vließbahnen aus dem Baumarkt über das Kopfsteinpflaster rollen.

Autofahrer bogen extra in die Straße Markt ab, um mehr von dieser Aktion zu sehen. Einige standen an diesem Sonntag am weiß-roten Flatterband und spähten herüber. Aus der Ferne fragten einige neugierig, was es mit dieser Aktion auf sich hat. Die Buchstaben symbolisieren einen stummen Schrei nach Achtsamkeit und Angemessenheit erfuhr er von den Teilnehmern auf dem Marktplatz.

Die Corona-Pandemie hat die Bergener nachdenklich gemacht. Deshalb wollten die Initiatoren ein eindrucksvolles Signal für Menschlichkeit, Achtsamkeit und einen angemessenen Umgang mit und um Corona setzen. Es wurden dabei absichtlich keine Sprüche oder Transparente mit Forderungen in den Blickpunkt gerückt, sondern einzig und allein das Wort „HELP!“ soll mit seiner Symbolkraft die ganze Vielfalt der Corona-Problematik tragen.

Jeder hat sein Päckchen zu tragen

„Corona wird uns noch lange begleiten. Jeder ist jetzt deshalb gefragt, aktiv zu werden und sich einzusetzen, dass die Leute, die Hilfe brauchen, auch die Hilfe bekommen“, sagt Gesine Jahn vom Vorstand. Das englische Wort Help stehe als Bitte an die Gesellschaft, aufeinander aufzupassen, aber auch als Forderung an die Politik, den Unternehmen Gestaltungsspielräume zu lassen.

Für die Buchstaben wurde Vlies verwendet. Bettlaken, die Rügener Hotels zur Verfügung stellten, dienten als Beschwerer gegen den Wind. Quelle: Mathias Otto

Jeder Bewohner dieser Insel habe in diesen Zeiten sein „Corona“-Päckchen zu tragen. Dabei dürfe aber die Menschlichkeit nicht verloren gehen. „Ich habe in Gesprächen in den letzten Monaten mitbekommen, dass die Menschen Angst haben, dass eine höhere Intoleranz herrscht, oder dass sie verurteilt werden. Sobald jemand etwas sagt, wird derjenige abgewertet. Und das hat mich erschrocken. Und ich habe überlegt, was man dagegen tun könnte“, so Bianca Pahnke.

„Pandemie ist noch nicht vorbei“

Gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsverein kam die Idee für diese Aktion auf. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass so mancher Geschäftsinhaber in der Stadt die Pandemie nicht überstanden hat. Darüber berichtet auch ein Versicherungsmakler der Stadt. Viele Menschen aus seinem Kundenstamm seien bisher nicht gut durch die Pandemie gekommen.

„Die Pandemie ist noch längst nicht vorbei“, sagt die Vorsitzende Kristine Kasten. Das Signalwort soll deshalb darauf hinweisen, dass es zwar einige Gewinner, aber sehr viele Verlierer der Pandemie gibt. „Und genau an diese Menschen denken wir.“ Geld werde es nicht möglich machen, alles wieder heilen. „Wir müssen die Ohren offen halten, um gerade diejenigen, die einsam sind, die nicht mehr so richtig mit dem Leben zurechtkommen, zu helfen“, so Kristine Kasten.

Jedem Menschen eine Stimme geben

Während der Vorbereitungen auf diesen Aktionstag habe es viele Hochs und Tiefs gegeben, und auch Tage der Enttäuschung. Besonders wenn es um coronabedingte Schließungen oder Verlängerungen der Schließungen ging. Und wenn es um die Unternehmen und den Arbeitnehmer ging, die viel Verlust erfahren haben. „Das hat uns bewogen, diese Aktion definitiv durchzuziehen“, sagt Birgit Schröder vom Vorstand. Für sie ist besonders Achtsamkeit aber auch Toleranz im Umgang mit diesem Thema notwendig. „Wir möchten den Menschen eine Stimme geben, die man nicht laut hört. Und die vielleicht leise im Kinderzimmer oder im Altersheim weinen“, sagt sie.

Die Forderungen dieser Aktion gehen über die Coronapandemie hinaus. Der Stadtentwicklungsverein möchte unter anderem kein weiteres verlorenes Jahr für die Kinder der Insel, kein Einsperren und Maskieren der Jüngsten, ein gesellschaftliches Leben in Vereinen mit Musik, Kunst und Sport. Vor allem aber einen verlässlichen und glaubwürdigen Umgang der Politik mit den Unternehmen sowie eine langfristig planbare Öffnung für den Tourismus.

