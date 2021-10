Putbus

Die Mitglieder eines jungen Berliner Vereins haben Großes vor: Sie heben eine neue Klassik-Musikreihe aus der Taufe. Unter dem Titel „Herbststimmungen“ sollen erfahrene und Nachwuchsmusiker gemeinsam proben und auftreten. Als Veranstaltungsort hat der Verein nicht etwa die deutsche Hauptstadt, sondern Rügen ausgewählt. Hier beginnen am Sonnabend, den 9. Oktober, die Kammermusiktage. Warum man sich für die Insel entschied, ob hier das typische Klassikpublikum zu Hause ist und über die Probleme junger Musiker am Anfang ihrer Karriere sprach die OZ mit Dr. Annette Semrau, einer der Organisatorinnen der neuen Veranstaltungsreihe.

Der Verein „Konzertleben“ wurde im vergangenen Jahr in Berlin von Wissenschaftlern und Fachleuten aus der Musikszene gegründet. Ausgerechnet zu einer Zeit, als es aufgrund der Corona-Schutzvorkehrungen kaum Konzerte gab. War der Zeitpunkt unglücklich gewählt?

Dr. Annette Semrau: Nein, ganz und gar nicht. Der Verein und die Musikreihe sind sozusagen Babys der Corona-Krise. Vielen Menschen ist zu der Zeit klar geworden, dass klassische Musik zu unseren Alltagsbedürfnissen gehört und es wurde sehr deutlich, wie wichtig es für die Musiker ist, von ihrer Arbeit auch leben zu können. Dazu müssen Voraussetzungen geschaffen werden.

Wie kann da ein Verein helfen? Mit Geld?

Es geht darum, Kontakte zu Kollegen zu knüpfen und von ihnen zu lernen, nicht nur musikalisch. Wer als klassischer Musiker keine Orchesterstelle hat und freiberuflich arbeitet, womöglich noch ohne eine Agentur, kann in der Branche nur schwer bestehen. Solche ganz praktischen Dinge wie die richtige Vermarktung, worauf man achten muss, wenn man ein eigenes Programm erstellt – sowas lernt man nicht unbedingt während des Studiums. Deshalb ist unsere Idee, erfahrene und junge Künstler zusammenzubringen. Sie werden gemeinsam proben und Konzerte geben.

Dr. Annette Semrau gehört zu den Organisatoren der ersten Kammermusiktage auf Rügen, die unter dem Titel „Herbststimmungen“ stattfinden. Quelle: privat

Sie sind Musikwissenschaftlerin und leben in Nordrhein-Westfalen. Da ist Rügen nicht gerade um die Ecke. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?

Mich verbindet eine lange Freundschaft mit Prof. Dr. Antonia Joussen, die zum Vorstand des Vereins „Konzertleben“ und zu den Initiatoren dieser Reihe gehört. Hauptberuflich war und bin ich in verschiedenen Positionen beim Beethovenfest Bonn tätig, aktuell als Dramaturgin. In der Corona-Krise hatte ich, wie viele andere aus der Branche auch, mehr Zeit, mich ehrenamtlich zu engagieren und habe meine Erfahrung eingebracht, um diese neue Konzertreihe auf die Beine zu stellen.

Und warum hier?

Dass Rügen als Veranstaltungsort ausgewählt wurde, hat mehrere Gründe. Zum einen muss man wissen, dass zumindest zwei unserer Vorstandsmitglieder ganz enge Beziehungen zu der Region haben. Die Cellistin Friederike Fechner ist in Stralsund zu Hause und ihre Berliner Vorstandskollegin Antonia Joussen ist in die Insel seit Jahren verliebt. Sie hat auch das Gespräch mit Peter Gestwa vom Theater in Putbus gesucht. Er hat es möglich gemacht, dass uns diese fantastische Spielstätte für vier Tage komplett zur Verfügung steht.

So etwas hätte in Berlin, wo der Verein seinen Sitz hat, nicht funktioniert?

Einen solch schönen Saal zu finden, ist dort fast unmöglich. Rügen passt auch besser zu unserem Konzept. Wenn Künstler, die sich nicht kennen, über Tage gemeinsam arbeiten, geht das viel besser an einem ruhigen, idyllischen Ort als im hektischen Berlin. Unsere Musiker werden beispielsweise in der Kunstscheune in Vaschvitz proben und auch zwei Konzerte geben. Da finden wir eine Infrastruktur vor, die für Musiker besser nicht sein könnte.

Wer werden die Nachwuchsmusiker sein, die bei der Premiere der „Herbststimmungen“ auf der Bühne stehen?

Wir haben zwei Stipendiaten: den Cellisten Alexander Dimitrov, einen talentierten jungen Mann, der sein Examen im vergangenen Jahr trotz der Corona-Bedingungen mit Bestnote ablegte, und die Pianistin Junjie Zhang.

Werden die „Herbststimmungen“ eine einmalige Konzertreihe sein oder planen Sie etwas Längerfristiges?

Nein, wir hoffen und gehen davon aus, dass es nach diesem ersten großen Aufschlag weitergeht. Die Schirmherrschaft für die Kammermusikreihe hat übrigens die Bundestagsabgeordnete Dr. Angela Merkel übernommen. Wir möchten die Reihe gern dauerhaft etablieren und dazu künftig auch enger unter anderem mit den Musikhochschulen in Rostock, Lübeck und Berlin zusammenarbeiten.

3G-Regel für Konzertbesucher Das Eröffnungskonzert der „Herbststimmungen“ findet am Sonnabend, den 9. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kurhaus-Saal in Binz statt. Zu hören sind Werke von Mozart, Saint-Saëns und Schumann. Zu einem Kinderkonzert wird am Sonntag in das Theater Putbus eingeladen. Dort wird Musik von Vivaldi, Piazolla und Prokofjew gespielt. Der Besuch des Konzerts, das um 15 Uhr beginnt, empfiehlt sich für Kinder ab einem Alter von fünf Jahren. Sie zahlen sechs Euro Eintritt, Erwachsene zwölf. Das Abschlusskonzert wird am kommenden Mittwoch, den 13. Oktober, ab 19.30 Uhr im Theater Putbus gegeben. Konzertbesucher müssen entsprechend dem Hygienekonzept entweder negativ auf Corona getestet, dagegen vollständig geimpft oder davon genesen sein. Karten gibt es beim Theater Vorpommern (Tel. 03 83 01 / 80 83 30) und mehr Informationen im Internet unter www.konzertleben.de.

Von Maik Trettin