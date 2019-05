Rügen

Ein abwechslungsreiches Programm von 12 bis 18 Uhr rund um das Thema Fisch und Seefahrt erwartet die Gäste am Wochenende in Göhren. Am Museumsschiff „Luise“ findet das 27. Mönchguter Heringsfest statt. Dies ist Bestandteil der 4. Rügener Fisch(er)tage, die am Sonntag enden. Deshalb wird das Biosphärenreservat Südost-Rügen, als Hauptinitiator der Fischertage, mit einem Aktionszelt zu Gast sein. Höhepunkt am Sonntag ist der Wettbewerb um die beste Fischsuppe ab 14 Uhr, an dem neun Hotels, Restaurants und auch Privatpersonen teilnehmen.

Die Gemeinde Seebad Insel Hiddensee lädt am Sonnabend ab 18 Uhr zum ersten Kapitänsabend der Saison nach Kloster in den Seglerhafen ein. Livemusik kommt von der Berlinerin Jolie Loi. Nach ihrem Auftritt wird Musik zum Tanzen gespielt. Für Getränke und Deftiges vom Grill ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen des Binzer Monats der Bäderarchitektur haben die „ Zaunkönige“ mit Kleinkunst am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zwischen Müther- und Kurplatz ihren großen Auftritt. Vor den Villen an der Strandpromenade sind an elf Standorten Musik, Akrobatik, Theater, Zeichenkunst und Pantomime live zu erleben.

In der Galerie Circus 1 in Putbus präsentiert Susanne Burmester neue Arbeiten der Kölner Künstlerin Britta Bogers. Die Ausstellung wird am Sonnabend um 17 Uhr eröffnet. Der Titel „Seesaw“ spielt auf die Arbeitsweise der Künstlerin und auf das Ergebnis an. Die „Wippe“ meint die Suchbewegung des reflektierten Hin und Her auf dem Bildträger, das Kippen der Flächen in den Raum, doch auch das Gleichgewicht der Kompositionen.

Auch die Galerie Hartwich in Sellin (Schulstraße 5) lädt am Freitag um 20 Uhr zur Vernissage ein. Gezeigt werden Werke von Thoralf Knobloch. Wie in einem Update der deutschen Romantik des 19. Jahrhunderts malt der Künstler die öde Landschaft als geisterhafte Artefakte eines postindustriellen Lebens im 20. Jahrhundert.

In Dahlmanns Bazar am Alten Markt in Sassnitz findet am Sonnabend um 19 Uhr die nächste Veranstaltung der Reihe „Erzählungen von den Inseln“ statt. Die Historikerin und Publizistin Kristine von Soden stellt ihr Buch „Ob die Möwen manchmal an mich denken?“ über die Vertreibung jüdischer Badegäste an der Ostsee in den 1920er und 30er Jahren vor. Der Eintritt ist frei, Voranmeldung unter Telefon 038392 677476 oder kontakt@dahlmannsbazar.de

Zu einer Landpartie lädt der Verein LebensGut Frankenthal am Sonnabend alle Interessierten herzlich ein. Dort findet von 14 bis 19 Uhr das 8. Frühlingsfest statt. Auf dem Hof bieten über 40 Erzeuger, Kunsthandwerker und Händler ihre ökologischen, fair gehandelten sowie regional hergestellten Produkte an. Robuste Jungpflanzen wie Tomaten und Kräuter sind darunter sowie Käse, Wurstprodukte und Fisch. Auch regionale Verlage, Hersteller von Kleidung und Accessoires kommen nach Frankenthal. Die gemütliche Stimmung unterstützt Musik von Bands aus Stralsund und von der Insel Rügen. Für die kleinen Besucher gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Zauberschau und Zirkuskünsten.

