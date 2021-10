Sassnitz

Ein Piep bedeutet für Marcel Schönfeld Glück – Finderglück. Mit einem Metalldetektor durchkämmt der junge Sassnitzer Strände, Wiesen und sogar den flachen Meeresgrund nach verloren gegangenen Schätzen, die letztlich doch nicht ihm gehören. Der 35-Jährige ist ein Auftragssucher. Er wird von Menschen angeheuert, die etwas Wertvolles wie eine teure Uhr oder Schmuck im Freien verloren haben.

Bei seinen Einsätzen ist er hochkonzentriert und lässt sich Zeit. „Du musst langsam laufen und darfst den Detektor nicht zu schnell schwenken“, sagt er über seine Technik. Die meldet ihm akustisch, wenn sie etwas Metallisches aufgespürt hat. Oft weiß Marcel Schönfeld schon bevor er sich bückt, was ihn im Boden erwartet. „Man hört am Ton, was man findet.“ Verschiedene Metalle und Gegenstände klingen über den Detektor ganz unterschiedlich. „Wenn zum Beispiel Rost dran ist, knarzt das richtig.“

Manche Fundstücke „klingen“ aber wertvoller, als sie es letztlich sind. „Etwa die Bierdeckel von Lübzer Pils“, erzählt der Sassnitzer lachend. „Die hören sich genauso an wie ein Zwei-Euro-Stück.“ Das sei aber nur bei den Kronkorken dieser Biersorte so. „Keine Ahnung, wie die das machen“, so Schönfeld schulterzuckend. Bei Bierdeckeln anderer Marken sei das nicht so.

Teure Technik

1000 Euro hat Marcel Schönfeld für seine Sonde ausgegeben. „Es gibt noch teurere“, winkt er ab. Wer Wert auf ein Display und ein 3D-Sonar-Scan legt, kann für ein solches Suchgerät auch 4 000 Euro hinblättern. Marcel Schönfeld reizt das nicht. „Hauptsache, es piept“, lacht er, „der Rest wird sich dann schon zeigen.“

Marcel Schönfeld aus Sassnitz ist einer der Ringfinder, die mit ihren Detektoren nach verloren gegangenen Wertgegenständen aus Edel- und anderem Metall suchen. Quelle: privat

Keine Suche ohne Auftrag

Jede Menge Chips für Einkaufswagen hat er schon aus dem Rügener Boden geholt, auch mal ein paar kleine Münzen. Aber das ist „Beifang“. Marcel Schönfeld geht es um die kleinen Schätze, die andere verloren haben und ohne seine Hilfe nicht wiederfinden. Portemonnaies, Schlüssel, Ringe, Ketten, Armbänder, Uhren – das und vieles mehr spürt er mit seinem Detektor auf und übergibt es an die Eigentümer.

Von denen wird er auch mit der Suche beauftragt. Das ist ihm wichtig. „Denn bei uns in MV gilt alles mit einem Wert von über zehn Euro als Fundsache und muss beim Fundbüro abgegeben werden.“ In anderen Bundesländern, wie etwa in Bayern, sei das anders. „Aber hier gilt nun mal diese Regelung und an die müssen wir uns auch halten.“

Schönfeld ist deshalb einer europaweiten Vereinigung beigetreten, die sich „Ringfinder“ nennt. Wer etwas Metallisches verloren hat, kann sich per E-Mail oder Telefon in der Zentrale melden und wird an eines der rund 400 Mitglieder, die über ganz Europa verteilt aktiv sind, weitergeleitet.

Marcel Schönfeld ist auf Rügen der einzige Vertreter dieses Zusammenschlusses von Hobby-Auftragssuchern, zu denen auch Taucher gehören. Auf der Urlaubs-Insel hat der 35-Jährige, der hauptberuflich als stellvertretender gastronomischer Leiter in einem Sassnitzer Lokal arbeitet, nach Feierabend gut zu tun.

Große Freude bei Gast aus Bochum

Er erinnert sich an den Hilferuf eines Urlaubers, dem beim Händewaschen im Meer ein Ring vom Finger gerutscht war. Die Suche gestaltete sich schwierig, das Wasser war an dieser Stelle sehr verkrautet. Zwei Tage lang blieb der Sassnitzer mit seinem Metalldetektor erfolglos.

Marcel Schönfeld aus Sassnitz ist einer der Ringfinder, die mit ihren Detektoren nach verloren gegangenen Wertgegenständen aus Edel- und anderem Metall suchen. Quelle: privat

Am dritten Tag hatte er das wertvolle Stück nach zwei Minuten gefunden. Das Glücksgefühl am Ende einer erfolgreichen Suche sei aber nichts im Vergleich zu der Freude, die man den Besitzern bereite. „Der Urlauber war mittlerweile schon abgereist und kam extra aus Bochum wieder zurück, um seinen Ring abzuholen und sich zu bedanken.“

Guten Riecher für die Schatzsuche

Die meisten Auftraggeber lassen den Findern ein kleines Dankeschön für die Mühe zukommen – zumindest, wenn die Suche erfolgreich war. Ein Metalldetektor allein – und möge er technisch noch so ausgefeilt sein – ist dafür keine Garantie. „Man muss vor allem wissen, wo man suchen muss“, sagt Schönfeld. Dazu ist es wichtig, dass die Eigentümer die Stelle – so gut es eben geht – eingrenzen können, an der sie ihren „verlorenen Schatz“ zuletzt gesehen haben.

Für den Sucher gehört dann eine Portion Erfahrung und auch eine gewisse Ahnung dazu. Schönfeld erinnert sich an eine Frau, die ihren Ring am Strand von Prerow verloren hatte. Sie hatte ihm die Stelle ziemlich genau beschrieben und innerhalb von zehn Minuten hatte der Sassnitzer das Schmuckstück aufgespürt.

Ehering gleich nach der Trauung futsch

In einem anderen Fall blieb die Suche erfolglos. In Binz stürzte sich ein Brautpaar unmittelbar nach der Trauung in die Ostsee – in voller Montur. Sie ließen diesen Moment auf Bildern festhalten. Als sie ins Wasser gingen, hatten beide ihre Ringe noch an den Fingern. Als sie wieder raus kamen, fehlte einer. In der Aufregung bemerkten sie das erst später, konnten aber anhand der Fotos erkennen, dass er im Wasser verloren gegangen sein musste. „Der blieb leider trotz intensiver Suche auch weg.“

Einen der ungewöhnlichsten Einsätze hatte der Sassnitzer in seiner Heimatstadt. Dort sollte er einen Gullydeckel wiederfinden. Eigentlich sind diese Kanaldeckel groß genug und leicht mit bloßem Auge zu erkennen. Aber in diesem Fall war er im Laufe der Jahre unter Gras und Laub verschwunden. „Ich habe den Detektor auf die Suche nach Eisen eingestellt, den entsprechenden Leitwert genommen und den Deckel nach einer halben Stunde auch wirklich gefunden“, erinnert sich Marcel Schönfeld.

Sohn brachte Vater zum Hobby

Der war jahrelang leidenschaftlicher Angler, bis ihn eines Tages sein Sohn mit der Leidenschaft für die Metallsuche „infizierte“. Dessen Neugier war im Internet durch Videos der in der Metallsucher-Gemeinschaft bekannten „Gebrüder Sandler“ geweckt worden.

Als der heute 14-jährige Lukas in einer Kinderzeitschrift auch noch einen Mini-Detektor als Beigabe fand, legte sich sein Vater auch ein ähnliches Such-Gerät zu. Es war nicht die Suche allein, die sie faszinierte. „Es begann gerade die erste Corona-Welle. Das Leben wurde runtergefahren. Die gemeinsame Suche war eine gute Möglichkeit für alle, sich an der frischen Luft zu bewegen.“

Auftragssuche als Familiensport

Mittlerweile sind die Wanderungen mit dem Detektor bei den Schönfelds fast zu einem Familiensport geworden. „Wenn ich arbeiten muss oder anderweitig verhindert bin, erledigen meine Frau und mein Sohn mittlerweile auch schon mal einen Suchauftrag.“ Zu den Touren nehmen sie außer dem Picknick-Rucksack und dem Detektor immer auch einen Spaten und eine kleine Grabeschaufel mit.

Dabei stößt Marcel Schönfeld nicht nur auf Schätze. „Dass wir den Müll, den wir finden, einsammeln und mitnehmen, ist bei den Auftrags-Suchern Ehrensache.“ Es sei erschreckend, was sich im Rügener Sand alles verberge. Einmal fand er am Binzer Strand mehrere Schraubennester, gut getarnt im Sand. Auch abgeschlagene Flaschenhälse, die hochkant versteckt wurden oder ein Brett mit spitz aufragenden Nägeln hat er bei seinen Suchen schon entdeckt. „Wer macht sowas?“, fragt sich Marcel Schönfeld. „Und vor allem: warum?“

Kurs für Bodendenkmalpfleger

Wer etwas verloren hat, sollte soweit es geht die Stelle eingrenzen, an der er es zuletzt gesehen hat. In Internetforen öffentlich nach Hilfe zu suchen, ist nach Marcel Schönfelds Erfahrung keine gute Idee. „Es gibt immer schwarze Schafe. Wenn die das im Netz lesen, bringt man die erst auf die Idee, loszusuchen und den Fund für sich zu sichern.“

Zehn-Euro-Grenze beachten Grundsätzlich gilt, dass ein Finder keinen Anspruch auf den Fund hat. Wird in MV ein wertvolles Kulturgut gefunden, geht es in der Regel in das Eigentum des Landes über. Bei privaten „Schätzen“, etwa Geld, Schmuck, einer Uhr oder ähnlichem, muss der Finder das Fundstück zur Polizei oder zum Ordnungsamt bringen, wenn ihm der Besitzer nicht bekannt und das Fundstück mehr als zehn Euro wert ist. Fundstücke mit einem Wert unterhalb der Zehn-Euro-Grenze darf man nur behalten, wenn der Eigentümer nicht bekannt ist. Wer etwas verliert, sollte Details über den Verlust nicht im Netz preisgeben. Das könnte unter Umständen Schatzjäger anlocken. Marcel Schönfeld empfiehlt, sich an den nicht-kommerziellen Zusammenschluss der „Ringfinder“ zu wenden (www.ringfinder.eu oder Tel. 0162-9814734).

Besser sei es, sich an die „Ringfinder“ zu wenden, die sich an die Regeln halten. „Deshalb mache ich bei diesem Zusammenschluss auch mit.“ Dabei will es der „Herr der Ringe“, wie ihn manche Freunde mittlerweile scherzhaft nennen, nicht belassen. Er will auch ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger werden. Für einen entsprechenden zweijährigen Kurs hat er sich schon angemeldet.

Von Maik Trettin