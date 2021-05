Herrentag auf Rügen: Polizei plant Kontrollen

Insel Rügen

Herrentag, Vatertag, Christi Himmelfahrt – wie man auch immer den Feiertag nennt – dieser Donnerstag ist ein Tag, an dem man gerne draußen unterwegs ist. Ausflüge, feucht-fröhliche Bollerwagentouren und Radtouren stehen für viele sonst auf dem Programm. Wegen der Corona-Pandemie sind Partys oder Zusammenkünfte auch in diesem Jahr nicht erlaubt – 1,50 Meter Abstand ist angesagt, Treffen nur mit einem anderen Hausstand. Egal ob auf einer Parkbank oder bei der Ausfahrt. Und das wird auch beobachtet. Zwar seien keine speziellen „Herrentags-Kontrollen“ geplant, wie Polizeipressesprecher Mathias Müller mitteilte. „Wir werden jedoch stichpunktartige Verkehrskontrollen an verschiedenen Orten durchführen.“

Verstöße gegen die Verordnung werden erwartet

Grundsätzlich werden trotz der anderslautenden Landesverordnung traditionelle Zusammenkünfte von Personengruppen in der Öffentlichkeit erwartet. „Wir erbitten von allen Bürgern ein verantwortungsbewusstes Verhalten und können wohl bei einem Großteil der Personen auch davon ausgehen“, so Müller weiter. Man agiere mit „Herz und Verstand“. „Erfahrungsgemäß spielt jedoch der Alkoholisierungsgrad am Herrentag eine wichtige Rolle bei der Durchführung polizeilicher Maßnahmen.“

Radtour statt Bier?

Soso. Anstatt sich nur einen hinter die Binde zu gießen, kann man aber auch eine gepflegte Fahrradtour auf der Insel Rügen unternehmen. Eine Wittow-Runde zum Beispiel. Die lange Variante ist knapp 60 Kilometer lang und startet an der Wittower Fähre, führt über Wiek und Dranske zum Kap Arkona, eine kleine Stippvisite in Vitt und dann über Breege zurück. Die „kurze“ Route, mit rund 30 Kilometern, startet in Juliusruh, führt über Altenkirchen und den Bakenberg zum Kap Arkona und dann über Vitt zurück nach Juliusruh.

Wandermöglichkeiten gibt es reichlich

Alternativ bieten sich auch Wanderungen an, entweder in der Goor, in den Zickerschen Bergen oder aber auch in Sassnitz. Vielleicht zum Großsteingrab „Speckbusch“ an der Kirche Göhren oder den Ruinen des Schlosses Dwasieden. Da hat die ganze Familie etwas zu staunen und zu erleben. Nur ein Bollerwagen ist auf diesen Wegen schlecht. Dafür kommt man mit Wagen hervorragend durch den Putbusser Park, der sich auch für ein Picknick eignet. Die Verpflegung sollte man sich selbst mitbringen, weil zwar bereits viele, aber noch nicht alle Imbissstände geöffnet haben. Im Sassnitzer Stadthafen oder in der Binzer Hauptstraße wird man sicherlich fündig. Einige Restaurants bieten auch Essen zum Mitnehmen an, auch die Bäcker haben vormittags geöffnet.

Bei Regen: Rügen im Fernsehen

Wer es angesichts des doch ungewissen Wetters vorzieht zu Hause zu bleiben, dem seien noch ein paar Rügen-Videotipps aus den Mediatheken empfohlen. Zum Beispiel die „Inselreportage“ der ARD über die Insel Hiddensee mit Judith Rakers. Oder ein Beitrag über das Pommersche Landschaf des Bayrischen Fernsehens. Passend zum Datum: die Folge „Vatertag“ der Serie Praxis mit Meerblick, die auf Rügen spielt.

Von oz