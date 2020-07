Hiddensee

Ärger über einen Infostand auf der Insel Hiddensee: Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) wollen am 3. Juli ihren Stand erst in Neuendorf, dann in Kloster jeweils im Hafenbereich aufstellen. Die Genehmigung seitens des Amtes West Rügen liegt dafür vor. Der Hiddenseer Bürgermeister Thomas Gens untersagt aber diese Veranstaltungen.

In einem Schreiben teilte er dem AfD-Kreisverband seine Entscheidung mit. „Sicher kann und muss jede zugelassene politische Partei die Möglichkeit für öffentliche Arbeit bekommen. Aber in den Häfen der Insel Hiddensee empfinde ich es als politische Provokation und nicht als konstruktive Arbeit. Auch hätte die Partei im Vorfeld mal mit mir drüber reden können“, sagt er.

Unverhältnismäßig und nicht angebracht

Thomas Gens bezieht sich auf die Hafennutzungsordnung. Demnach ist das Benutzen der Kaianlagen nur für den Hafenbetrieb zu nutzen. Zu anderen Zwecken bedürfe es der Genehmigung der Hafenbehörde. Der Bürgermeister empfindet diesen Infostand am Hafen, wo sich derzeit viele Touristen aufhalten, deshalb als unverhältnismäßig und nicht angebracht.

Bürgermeister Thomas Gens Quelle: Jens-Uwe Berndt

Die Häfen der Insel würden derzeit von vielen Touristen bevölkert. Diese Häfen seien wichtig für die regionale Wirtschaft und kein Ort für politische Veranstaltungen und den damit verbundenen Provokationen. „Es ist auch eine Provokation, wenn ich nach dieser Entscheidung auf Facebook von AfD-Leuten als Inselkönig betitelt werde. Das ist kein fairer politischer Umgang, den ja auch die AfD einfordert“, sagt er.

AfD : „Wir fahren zur Insel“

Die AfD zeigt sich verwundert, dass der Bürgermeister keinen Kontakt zur AfD aufgenommen hatte, sondern sein Ablehnungsschreiben gleich öffentlich auf Facebook setzte. „Es gab eine Genehmigung vom Amt, dass wir einen Stand von drei mal drei Metern in den Hafenbereichen in Neuendorf von 10 bis 12 Uhr und in Kloster von 15 bis 17 Uhr aufstellen dürfen“, sagt AfD-Kreissprecher René Kruschewski. „Das heißt nicht, dass wir gleich an der Kaikante stehen und die Leute in Empfang nehmen. Der Hafen besteht mehr als nur der Kaikante.“

René Kruschewski (AfD) Quelle: Dana Frohbös

Für ihn ist es nicht üblich, dass bei Genehmigungen der Bürgermeister um Erlaubnis gefragt werden muss. Die AfD hatte sie von einem Verwaltungsrechtler überprüfen lassen, der keine Beanstandungen hatte. „Für uns ist bindend, dass wir eine Genehmigung vom Amt haben. Wir fahren deshalb am 3. Juli zur Insel“, sagt er.

Von Mathias Otto