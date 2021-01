Hiddensee

„Insellagen brauchen Insellösungen“ – an diesen Slogan von Landrat Stefan Kerth ( SPD) aus dem Wahlkampf von einst erinnern sich die Hiddenseer gerade in diesen Tagen und fordern entsprechende Taten. Und dies gerade dann, wenn es um das Impfen gegen das Coronavirus geht.

Bürgermeister Thomas Gens (parteilos) bringt es auf den Punkt: „Wir bitten um eine lebensnahe Impfstrategie. Das Impfen sollte dringend dem Hausarzt auf der Insel ermöglicht werden.“

Die aktuelle Impfstrategie ist für ihn lebensfern. Nach seinen Angaben gibt es auf dem autofreien Eiland etwa 80 über 80 Jahre alte Insulaner, für die der Antivirus-Pieks möglich wäre. Um den auch im Impfzentrum in Stralsund, dem derzeit einzigen im Landkreis Vorpommern-Rügen, zu bekommen, stehen die Senioren vor erheblichen Problemen. „Hintergrund ist die schwierige Logistik. Zu den allgemein üblichen Schwierigkeiten der Anmeldungen kommt noch die oft eingeschränkte Mobilität und eine sehr umständliche An-und Abreise ins Impfzentrum nach Stralsund. Erst auf der Insel zur Fähre, dann von Schaprode nach Stralsund per Auto. Wer kein eigenes und auch keine Angehörigen hat, ist auf den ÖPNV angewiesen und die Anbindung ist gerade im Winterhalbjahr unzumutbar“, schildert Gens die Situation. Dazu käme es durch die zweimalig notwendige Reise zum Impfen nach Stralsund zu unnötigen höheren aber zwangsläufigen Kontakten auf der Fährüberfahrt.

Lange Anreise ist schlecht für Impfbereitschaft auf Hiddensee

So sei auf der Insel immer öfter zu hören – impfen „Ja“, aber dafür nach Stralsund „Nein“. „Hier müssen wir politisch reagieren und alles dafür tun, die Impfquote nicht durch den umständlich zu erreichenden Impfstandort gefährden“, gibt der Bürgermeister das Ziel aus und macht einen Vorschlag: „Impfen unter der Berücksichtigung der Insellage durch den Hausarzt auf der Insel. Die Infrastruktur wäre vor Ort schnell plan- und leicht realisierbar.“ Für ihn sei das Impfen auf der Insel kein Problem. „Das zeigt sich daran, dass bei uns etwa 400 konventionelle Grippeschutzimpfungen durchgeführt wurden“, weiß Gens.

Nach seinen Worten würde auch der Inselarzt Dr. Ulf Müller in Absprache mit dem Amtsarzt eine Impfstrategie vor Ort auf Hiddensee als Pilotprojekt favorisieren und könnte dies sehr schnell vor Ort leisten. „Deshalb haben wir bereits die Landesregierung über diese lebensnahe Lösung informiert und gebeten, die Impfstrategie zu überdenken und eine Impfung durch die Hausarztpraxis vor Ort auf der Insel zu ermöglichen“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Regierung hält Impfung auf Hiddensee derzeit für nicht umsetzbar

Aber in Schwerin wird abgewunken. Es sei zwar das Ziel, dass die Impfungen schnellstmöglich in der Fläche durch die niedergelassenen Ärzte durchgeführt werden, sagt Gunnar Bauer. Das Aber schiebt der Sprecher des Gesundheitsministeriums gleich hinterher. „Aufgrund der besonderen Transport- und Lagerbedingungen der beiden aktuell zur Verfügung stehenden Impfstoffe ist eine Impfung generell durch die Hausärzte derzeit nicht möglich. Voraussetzungen für die Impfung durch die Hausärzte sind neben der Kühlungsanforderungen der Impfstoffe unter anderem auch die Anbindung der Arztpraxen an die landesweiten Terminvergaben und die tagesaktuellen Meldungen zur Impfung beispielsweise an das Robert-Koch-Institut.“

Auch beim Modell der impfenden Hausärzte in Nordwest-Mecklenburg müsse genauer hingeschaut werden, macht Bauer deutlich: „Die Hausärzte, die dort impfen dürfen, sind sozusagen als ‚Außenstellen der Impfzentren‘ zu betrachten. Das heißt, die Ärzte impfen nicht ihre eigene Patientenkartei von Bürgerinnen und Bürgern, die älter als 80 Jahre sind, durch. Sondern die Hausärzte bekommen, die Patienten durch die Terminvergaben aus den Callcentern ‚zugewiesen‘.“

Mobiles Impfteam auf Hiddensee wäre „charmante Lösung“

Darauf verweist auch Landkreissprecher Olaf Manzke: „Über die Hotline füllt uns das Land den Impfkalender, auf den wir keinen Einfluss haben. Wir wissen nicht, wer zum Impfen kommt.“ Als charmant empfindet er die Variante, alle mindestens 80-jährigen Hiddenseer in einem Ritt – beispielsweise durch ein mobiles Impfteam – impfen zu lassen. Dagegen stehe allerdings die Impfeinladung nach Alphabet. Während der Hiddenseer A. das Schreiben längst hat, ist der Hiddenseer P. noch nicht einmal in der Nähe des Umschlags. „Das Impfen durch den Hausarzt wäre natürlich super“, ergänzt Manzke und spart ein Aber nicht aus: „Es steht noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung.“

Thomas Gens winkt ab: „Das kann ja alles sein. Aber ich sehe keinen sachlichen Grund, warum die Hausärzte nicht generell gegen das Virus impfen können. Wenn man will, finden sich Wege.“ Und auch eine Insellösung für die Insellage.

Von Chris Herold