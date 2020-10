Vitte/Hiddensee

Dieses Urlaubshighlight hätte sich ein 59-Jährige wohl gern erspart. Bei einem Sturz mit dem Fahrrad in Vitte auf Hiddensee verletzte er sich so schwer, dass er per Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste.

Am Donnerstagnachmittag gegen 13.20 Uhr war der Magdeburger mit einem Leihrad auf Hiddensee unterwegs. In Vitte stürzte er plötzlich aus noch unbekannter Ursache. Wie die Polizei mitteilte, war der Urlauber allein am Unfall beteiligt.

Von Anja Krüger