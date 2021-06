Hiddensee

Ute Fritsch hat die Sonnenmarkise ausgerollt, Stühle und Bänke aufgestellt und alle Bücher bereitgelegt. Die Autorin und Inselführerin lädt zur Eröffnung der literarischen Saison im Sommergarten des Blauen Strandhauses in Vitte ein und beginnt am Samstag, 5. Juni, um 17 Uhr mit einer Hans-Fallada-Lesung.

Der Dichter besuchte im Dezember 1931 Neuendorf und wohnte im Hotel am Meer. Der Wirt habe sein Weihnachtsschwein vorfristig schlachten müssen, damit der einzige Gast etwas zu essen hatte. Ute Fritsch erzählt: „Wie im Rausch schrieb Fallada nach einer längeren Schreibblockade 150 Manuskriptseiten von ‚Kleiner Mann – was nun?‘. Den kompletten zweiten Teil des Buches mit Schauplatz Berlin hat er im einsamen Neuendorf geschrieben.“ Die Germanistin stellt auch zwei unbekanntere Erzählungen des Dichters vor, die auf Hiddensee spielen.

Dritte Saison im eigenen Garten

Das blaue Strandhaus war von Anfang an ein geselliger Ort, und Ute Fritsch lebt seit 2019 diesen Gedanken weiter. Sie konnte es gemeinsam mit ihrer Schwester vom Vorbesitzer erwerben und macht es öffentlich zugänglich. Hier hat auch der „Verein Blaues Strandhus – Literatur und Kunst Hiddensee“ seinen Sitz. Zahlreiche Termine mit zeitgenössischen Autoren sind geplant. Es ist die dritte Saison im eigenen Garten.

Seit 2003 bietet Ute Fritsch von Mai bis September literarische Führungen und Lesungen auf der Insel an und hat viele Stammgäste, die jedes Jahr wieder den alten und neuen Geschichten lauschen. Und viele kommen regelmäßig dazu. Im Blauen Strandhaus wohnte die Landschaftsmalerin Helene Herveling von 1929 bis 1963 und hatte viele Künstlerfreunde zu Gast. Vor allem Asta Nielsen und Joachim Ringelnatz liebten die Strandnähe des Hauses.

Programm im Ostseegarten

Ute Fritsch erzählt, wie sich eine Nachbarin erinnerte, dass Ringelnatz „vollgefüllt mit erlesenen Spirituosen sich splitternackt bei kaltem Wetter in die Ostsee stürzte und voller Gedichtideen wieder herauskam.“ Anlässlich seiner Ankunft auf der Insel am 10. Juni 1929 wird Ute Fritsch am Donnerstag in einem lebendigen Programm ihr Ringelnatz-Buch vorstellen, mit vielen Anekdoten und Gedichten.

So wie Asta Nielsen und Ringelnatz glücklich und unbeschwert den Sommer auf Hiddensee erlebten, war auch die Dichterin Mascha Kaléko „sozusagen grundlos vergnügt“. Sie reiste mit Freundinnen auf die Insel und wohnte 1930/1934 privat in Kloster. Bekannt sind ihre Verse über die Kulturschickeria im Hotel Dornbusch, wo viele Künstler und welche, die es sein wollten, aus Berlin und anderswo abgestiegen sind.

Am Montag, 7. Juni, wäre Mascha Kaléko 114 Jahre alt geworden. Ute Fritsch feiert sie mit einem bunten Programm in ihrem Ostseegarten. Weitere Lesung am 6. Juni um 17 Uhr zu Hanns-Cibulka. Anmeldung: 0170 / 412 52 77 (negativer Corona-Test).

Von Ulrike Sebert