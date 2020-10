Ein Mosaik der Insel-Natur auf Hiddensee können Besucher zu Wasser, zu Land und aus der Luft in einer neuen Ausstellung im Nationalparkhaus in Vitte (Landkreis Vorpommern-Rügen) erleben. Rund 340 000 Euro wurden darin investiert. Ab 15. Oktober kann sie besichtigt werden.

Blick in die neue Ausstellung, die im Nationalparkhaus in Vitte auf Hiddensee in den vergangenen Monaten eingerichtet wurde. Ab Donnerstag können sie Besucher in Augenschein nehmen. Quelle: Katrin Bärwald