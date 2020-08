Hiddensee

Jörg Mehrwalds neue Hiddensee-Geschichten von Ringelnatz und Asta-Humor waren auf der Insel Hiddensee schon immer willkommen. Viel dazu beigetragen haben etliche Kabarettisten und Schauspieler, die hier einst Urlaubsgäste waren. Joachim Ringelnatz zählt zu den berühmtesten. Und ihm widmete Insel-Kabarettist Jörg Mehrwald gleich drei eigene Programme. „Wir müssen die tollen Geschichten aus der Vergangenheit in das Heute holen. Nur so werden auch die Künstler wieder lebendig im Bewusstsein der Gäste“, sagt Mehrwald.

Zwei Mal pro Woche liest und spielt der Kabarettist im Henni-Lehmann-Haus seine Programme. Wie groß die Nachfrage der Gäste nach Ringelnatz und dessen speziellen Humor selbst im heißen Sommer ist, ahnte Mehrwald nicht. „Mag es der Corona-Pause geschuldet sein, aber fast drei Monate ein ausverkauftes Henni-Lehmann-Haus ist ein gutes Zeichen.“ Die langen Gespräche mit interessierten Besuchern danach, bieten reichlich Gelegenheit, auch viel Hiddenseer Kulturgeschichte zu vermitteln.

Denn die Insel hat ihren guten Ruf nicht nur wegen des Naturerlebnisses sondern auch gerade wegen des kulturellen Erbes. Im Frühjahr und Herbst herrscht großes Interesse an den Lesungen zu diesen Themen.

50 Prozent neue Werke

Mehrwald hat sich Ringelnatz angenommen, da viele seiner Jux-Gedichte und Reimereien neben den bekannten Werken vergessen seien. Bei Mehrwald gibt es jeweils eine eigene Hiddensee-Geschichte und 50 Prozent neue Werke, beides aus seiner Feder, und 50 Prozent Original-Ringelnatz. In der Lesung „Asta, Ringelnatz und die unbekannten Treffen auf Hiddensee“ geht es um die aufsteigende Filmszene Anfang der 30er Jahre rund um die großen Ufa-Klassiker.

Ringelnatz will sein auf Hiddensee geschriebenes Stück „Die Flasche“ verfilmen lassen und die Besucher begegnen in der Hotel-Pension Dornbusch und am Strand vielen Stars und einem turbulenten Geschehen. Manfred Faust, einer der Insel-Chronisten, hatte Mehrwald einst zu diesem Stoff geraten, denn dessen Recherchen in Archiven hatten ergeben, dass viel mehr Prominente Hiddensee besucht hatten, als heute noch mit Schriftstücken belegbar wäre.

Nächste Vorstellung am 16. August

In der Lesung „ Ringelnatz & Sohn“ wiederum wird humorvoll darüber spekuliert, ob Ringelnatz einen Sohn auf Hiddensee hinterlassen hat, da es seltsame Funde bei der Restaurierung des Asta-Nielsen-Hauses gegeben haben soll. Im neuesten Streich – „Kuddel Daddeldu war auch auf Hiddensee“ – wird der berühmte Seemann wieder im Original lebendig und erstmals kommen seine Erlebnisse auf dem söten Länneken zur Sprache.

Für Mehrwald war Ringelnatz ein großer deutscher Lyriker und sein Humor in einigen Jux-Gedichten seiner Zeit ein halbes Jahrhundert voraus. Wer sich davon überzeugen will, hat dazu am Sonntag, dem 16. August, ab 20 Uhr die Gelegenheit – nicht im Henni-Lehmann-Haus sondern im Zeltkino.

