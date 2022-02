Hiddensee: So wird die Dünenheide auf der Insel geschützt

Hiddensee

60 Freiwillige beteiligen sich in diesen Tagen an der Landschaftspflege in der Küstendünenheide von Hiddensee. Zusammen mit dem gemeinnützigen Verein Bergwaldprojekt führen sie die Entbuschung des knapp 80 Hektar großen Gebiets im Herzen der Insel fort. Der Einsatz für und in der Natur soll die Ehrenamtlichen auch für eine nachhaltige Lebensweise in ihrem Alltag sensibilisieren.

Die Dünenheide ist ein einzigartiger Lebensraum, der seit Jahrhunderten durch sein typisches Vegetationsmosaik aus Besenheide und Krähenbeere, silbergrasreichen Flechtenrasen und offenen Sandflächen das Landschaftsbild der Insel prägt. Doch durch die aufkommenden Gehölze und allmähliche Verbuschung droht dieser Lebensraum zu verschwinden.

Nationalparkziele werden umgesetzt

Zum Erhalt der Küstendünenheide auf Hiddensee sind deshalb Pflegemaßnahmen notwendig. „Umso erfreulicher ist es, dass nach dem erfolgreichen Auftakt der Kooperation zwischen Bergwaldprojekt und dem Nationalparkamt Vorpommern sowie der Biologischen Station der Universität Greifswald und dem Landkreis die Zusammenarbeit fortgeführt wird“, sagt Lena Gärtner vom Nationalparkamt.

Bis zum 4. März werden die Helfer erneut die Verjüngung von Birken, Pappeln, Kiefern und Spätblühender Traubenkirsche entfernen. Damit setzen sie zum einen die Nationalparkziele um, auf einem begrenzten Teil der Fläche, in der Pflegezone, eine typische Kulturlandschaft mit seltenen Lebensräumen zu erhalten.

Zum anderen dient es der Umsetzung von Maßnahmen, die nach europäischen Naturschutzvorgaben (FFH-Richtlinie) zum Erhalt von Lebensraumtypen und Arten notwendig sind.

„Macht Lust auf mehr“

„Unter fachkundiger Leitung ist neben der praktischen Arbeit auch ein Exkursionsnachmittag vorgesehen, um mehr über die vielfältigen und lokalen Aspekte des Projektgebietes und dessen Bedeutung für den Menschen und die Natur zu erfahren“, sagt Lena Gärtner.

In der Einsatzwoche sollen die Teilnehmenden ihre eigene Selbstwirksamkeit spüren. „Das ist ein positives Gefühl und macht Lust auf mehr. Viele fahren nach Hause und stellen zumindest Teilbereiche ihres Alltags um, handeln zum Beispiel ressourcenschonender und beteiligen sich damit am gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung“, sagt sie.

Auf Pflege angewiesen

Die größten Küstenheiden des Nationalparks befinden sich am Darßer Ort und auf dem Gellen. Eine besonders eindrucksvolle Heidelandschaft hat sich im Süden von Hiddensee ausgebildet. Ihr Vorkommen ist dort allerdings maßgeblich durch menschliche Nutzungsmuster wie Beweidung und Plaggen bedingt. Sie liegt in der Pflegezone des Nationalparks und wird auch weiterhin als Heidelandschaft erhalten.

In früheren Zeiten entstand diese Landschaft als Nebenprodukt der landwirtschaftlichen Nutzung. Wegen der Nutzungsaufgabe setzte die natürliche Sukzession ein. In Kombination mit den hohen Nährstoffeinträgen aus der Luft wachsen Bäume und Sträucher besonders gut und verdrängen die Küstendünenheide. Ohne regelmäßige Pflegemaßnahmen würde die einmalige Heidelandschaft mit ihren an den Lebensraum angepassten Arten allmählich verschwinden.

Von OZ