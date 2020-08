Stralsund

Einen kurzen Sommerurlaub kann man auch vor der eigenen Haustür machen. Dafür muss man nur wissen, wo es an der vorpommerschen Ostsee wirklich schön ist. Doch wohin kann es gehen? Eine nahe Möglichkeit, die bei Stralsunder und Rüganern äußerst beliebt ist: Hiddensee! Um für einen Tagestrip auf das „Söte Länneken“ gut gewappnet zu sein, sollte man zuvor jedoch einiges wissen.

Es beginnt bereits am Abend zuvor. Um Stress zu vermeiden, können Tickets von der Couch aus gebucht werden. Die Schiffe der weißen Flotte legen im Stralsunder Hafen ab. Von hier, aber auch von Schaprode, Zingst, Wieck und Dranske aus, gelangen Touristen auf die Ostsee-Insel. Kostenpunkt: Einzeltarif 21 Euro. Soll das Fahrrad mit, kommen neun Euro hinzu. Beim Ticketkauf stellt sich zunächst die Frage, wohin es gehen soll? Die Personenfähren schippern drei Häfen an: Neuendorf, Vitte und Kloster.

Anreise Stralsunder Hafen

9.10 Uhr, Stralsund Am nächsten Tag. In zehn Minuten legt die Fähre ab. Gut, wenn man eher da ist. Als Stralsunder empfiehlt es sich, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen, denn das Auto muss ohnehin hierbleiben. In Stralsund kann am kostengünstigsten am Bahnhof geparkt werden. Der Laufweg ist mit 20 Minuten dafür umso länger. Eine teurere, aber nähere Möglichkeit bietet das Parkhaus am Ozeaneum.

9.15 Uhr, Stralsund Das Boarding beginnt. Die Maske muss aufgesetzt und der Abstand eingehalten werden. Auch während der Fahrt ist es lediglich an Deck erlaubt, die Mund-Nasen-Bedeckung abzusetzen. Die Fahrt nach Neuendorf dauert zwei Stunden, nach Vitte ein wenig länger. Man kann lesen – oder den schönen Ausblick auf die vorpommersche Boddenlandschaft genießen.

Die Nordspitze der Insel Hiddensee (Mecklenburg-Vorpommern) mit dem Dornbusch und Bessin. Quelle: dpa

Radausleihe günstiger als Fährticket fürs Rad

11:40 Uhr, Vitte Am Hafen angekommen, geht es entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Kutsche weiter. Um zunächst den kleinen Ort Vitte zu erkunden, braucht es maximal ein Fahrrad. Das gibt es unter anderem bei Grzegorz Tomaczak (auch Gregor genannt) im Weg „Suderende“ 1. Der gebürtige Pole ist vor fünf Jahren auf die Insel gekommen. „Ich habe den Verleih samt Namen übernommen“, sagt er. „Wir haben zwei Standorte – in Vitte und in Kloster“.

Für einen Tag bezahlen seine Kunden 6 Euro Leihgebühr: „Dafür sind sie abgesichert. Falls sie ein Problem haben, schnappe ich mir zwei Räder, komme zu ihnen und tausche das Alte gegen ein Neues aus.“ Die Räder können auch in Vitte gemietet und in Kloster abgegeben werden – oder umgekehrt. Gregor geht mit der Zeit: Auch E-Bikes oder Rikschas können ausgeliehen werden. Im Vergleich ist das Ausleihen auf der Insel günstiger als ein Fährticket für den Drahtesel.

Leuchtturm Dornbusch

Der Leuchtturm auf dem Dornbusch ist das Wahrzeichen der Insel Hiddensee. Quelle: Mirko Boy

11:50 Uhr, Vitte Einige Restaurants in Vitte öffnen erst um 12.30 Uhr. Wer hier mit der ersten Fähre ankommt, sollte also gut gefrühstückt haben. Mit leeren Magen macht das Erkunden nur halb so viel Spaß. Zum Pflichtprogramm gehört der Strand. Von Gregor aus nur eine Minute – zack steht mit den Füßen im Sand.

12:45 Uhr, Vitte Was als Nächstes? Hilfe gibt es bei der Touristeninformation. Sie befindet sich am Hafen, direkt gegenüber von den Liegeplätzen 1 und 2. Hier wird man über alles Sehenswerte informiert. Vor Ort heißt es: „Wir empfehlen den Tagestouristen immer einen Ausflug zum Leuchtturm Dornbusch.“ Auch das historische Örtchen Neuendorf sei sehr sehenswert. Mit dem Turm, den Museen und der Inselkirche befinde sich das kulturelle Zentrum jedoch in Kloster. Also: Auf nach Kloster!

Mit dem Rad nach Kloster

Grzegorz Tomczak zog vor fünf Jahren auf die Insel. Heute führt der gebürtige Pole zwei Fahrradläden - einen in Vitte und einen in Kloster. Quelle: Lena-Marie Walther

12:50 Uhr, Kloster Der Weg mit dem Rad dauert lediglich 8 Minuten. Zum Leuchtturm verweisen viele Schilder. „Willkommen im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft“ steht auf einem Schild geschrieben. Hier beginnt der „Leuchtturmweg“. Die Räder können an diesem Punkt angeschlossen werden. Ein Grund dafür, den Weg zu Fuß fortzusetzen, ist, dass der Turm auf dem rund 70 Meter hohen Berg „Schluckswieck“ steht.

Rundblick vom „Schluckswieck“

13:30 Uhr, Kloster Am Leuchtturm angekommen, zahlt sich die Anstrengung mit der tollen Aussicht aus. Felder, Wasser, Wald – soweit das Auge reicht. Schon die Aussicht vom Berg lohnt sich. Wer auch noch auf den 28 Metern hohen Turm steigen möchte, bekommt für 3 Euro einen Rundblick und Fakten zur Entstehung.

Kutschen bieten Taxifahrten an

Jörg Trittin ist Kutscher auf der Insel Hiddensee. Vor 8 Jahren hat der gebürtige Rüganer sein Hobby zum Beruf gemacht. Quelle: Lena-Marie Walther

14:30 Uhr, Kloster Zurück im Dorf stehen vor der Inselkirche gleich mehrere Kutschen. Eine weitere Möglichkeit, um zwischen den Dörfern der Insel zu pendeln. Kutscher Jörg Trittin lebt seit acht Jahren dort: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er. „Ich kenne den Umgang mit den Pferden seit meiner Kindheit.“

Der gebürtige Rüganer ist Angestellter und fährt mit seinen Pferden mehrere Touren am Tag: „Wir fahren überall hin außer zum Leuchtturm. Man kann auch eine Tour für mehrere Stunden buchen oder eben nur eine Taxifahrt“, erklärt er. Eine Taxifahrt kostet mindestens 5 Euro. Der Preis erhöht sich allerdings, wenn die Kutsche nicht voll besetzt ist.

Museen und Inselkirche in Kloster

15:00 Uhr, Kloster Wer in Vitte nichts gegessen hat, wird in Kloster in jedem Fall auch fündig. Ob ein spätes Mittagessen oder auch ein Stück Kuchen. Kutscher Jörg Trittin empfiehlt die Sanddorntorte beim Café Bach.

15:30 Uhr, Kloster Zeit den Rückweg anzutreten. In weniger als einer Stunde fährt die Fähre im Vitter Hafen ab. Der Tag bietet kaum Zeit für mehr Unternehmungen. Je nach Vorliebe sollte man sich zuvor überlegen, wohin es gehen soll. Wer die Natur liebt, hat an diesem Tag viel gesehen. In Kloster befinden sich aber auch das Heimatmuseum, das Gerhart-Hauptmann-Haus und die Inselkirche. In Vitte gibt es die Möglichkeit, das Nationalparkhaus, das Asta-Nielsen-Haus sowie die Puppenausstellung „Homunkulus“ zu besuchen.

Rückfahrt nach Stralsund

16:25 Uhr, Vitte Die Fähre legt ab, es geht zurück nach Stralsund. Gegen 18.45 Uhr wird sie wieder in der Hansestadt anlegen. Eine andere Möglichkeit bieten Wassertaxen, damit ist man flexibler, sie sind aber auch teurer.

Ein Tag Hiddensee löst echte Urlaubsgefühle aus, doch ganz erkunden kann man die Insel in der Zeit nicht. Auch die Örtchen Neuendorf und Grieben sind ein Grund, zum Wiederkommen.

Fahrzeiten nach Hiddensee von Stralsund Stralsund Sommerfahrplan der Reederei Hiddensee (27.06.-06.09.) Folgende Abfahrtzeiten werden für einen Tagesausflug empfohlen: ab Stralsund Neuendorf Vitte Kloster 9.20 11.00 11.40 – – 11.15 – 12.00 11.45 (1) – 13.45 – (1) Nur Samstag (2) Nur Sonntag

Fahrzeiten nach Hiddensee von Schaprode Schaprode Sommerfahrplan der Reederei Hiddensee (27.06-06.09.) Folgende Abfahrtzeiten werden für einen Tagesausflug empfohlen: ab Schaprode Neuendorf Vitte an Kloster 8.00 8.25 – – 8.45* – 9.30 – 9.00 – – 9.45 10.40 – 11.25 – 10.50 11.15 – 12.oo 11.15* – 12.00 – * – garantierte Fahrradmitnahme

Von Lena-Marie Walter