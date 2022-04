Vitte

Nach zwei Jahren in der Corona-Pandemie konnten auf der Insel Hiddensee endlich wieder Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren in Neuendorf und Vitte stattfinden. In diesem Jahr gab es eine besondere Mitteilung. Die Kameraden der Feuerwehr Vitte konnten nach sehr vielen Jahren darüber entscheiden, ob zwei junge Frauen in den aktiven Dienst eintreten können.

Victoria Gottschalk und Lea Marie Albrecht hatten sich dafür beworben, in den aktiven Dienst der Feuerwehr einzutreten. Die Wahl verlief einstimmig für die Aufnahme der beiden Frauen.

„Werden unser Bestes geben“

„Es ist wichtig, dass auch Frauen die Arbeit der Feuerwehr unterstützen. Ich bin stolz und glücklich darüber, nach meiner Zeit in der Jugendfeuerwehr, in der wir schon dank unseres Jugendwartes viel lernen und erleben durften, endlich in den aktiven Dienst der Feuerwehr zu treten“, sagt Victoria Gottschalk.

Lea Marie Albrecht: „Wir werden jederzeit unser Bestes geben, weiter lernen und den Inselbewohnern und unseren Gästen jederzeit im Notfall zur Hilfe bereitstehen.

Jugendwart Björn Schluck verabschiedete die beiden Frauen mit einem weinenden und lachenden Auge. „Die Kameraden können sich auf zwei engagierte, hilfsbereite und gut ausgebildete Frauen verlassen“, sagt er. Wehrführer Ulf Neissner freut sich, dass sich die Kameraden einstimmig für die Aufnahme entschieden haben. „Wir sind stolz und glücklich, dass wir so gut ausgebildete neue Kameradinnen bei uns aufnehmen dürfen“, sagt er.

Dankbar für Nachwuchsförderung

Bürgermeister Thomas Gens spricht von einer wunderbaren Entwicklung bei der Feuerwehr. Denn Mut, Engagement und das Ehrenamt seien in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. „Umso mehr können wir auf Hiddensee dankbar für die engagierte Nachwuchsförderung im Bereich der Jugendfeuerwehr sein. Durch dieses Engagement gewinnen wir seit vielen Jahren immer wieder neue Kameraden für den aktiven Dienst in der Feuerwehr“, so der Bürgermeister.

Hier würde die gesamte Feuerwehr, angefangen vom Jugendwart bis zur Wehrleitung, eine sehr wichtige und gute Arbeit leisten. „Aber auch die Gemeinde wird weiterhin alles dafür tun, die Feuerwehren modern, attraktiv und voll einsatzfähig auszustatten“, sagt er.

Von Mathias Otto