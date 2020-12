Hiddensee mahnt Behörden zu Corona Kontrollen an den Feiertagen

Hiddensee

Thomas Gens ist ein besorgter Bürgermeister. Das Oberhaupt der Gemeinde Hiddensee macht sich Gedanken über ein bis dato schwer einzuschätzendes Reiseaufkommen zwischen den Jahren. „Gegenwärtig ist die Entwicklung des Umfangs der zulässigen Beherbergungen, einer in jedem Fall zu erwartenden Reisedynamik rund um die Feiertage – insbesondere zum Jahreswechsel – nicht absehbar“, so Gens.

Auf der Insel Hiddensee werde es jedenfalls sehr viele Gäste geben, die sie als Zweitwohnungsbesitzer oder als Eigentümer von Ferienwohnungen besuchen. „Gerade durch die schwer erreichbare Insellage, der verwaltungsrechtlichen sowie behördlichen besonderen Konstellation einer ehrenamtlich verwalteten, amtsangehörigen Inselgemeinde ist eine vorausschauende Planung zum Schutz der Insel vor Infektionen mit Corona unabdingbar“, hat er Landkreis und Ordnungsamt daher wissen lassen.

Thomas Gens, Bürgermeister Hiddensee. Quelle: Archiv

„Gerade nach der Ankündigung des Innenministers zur aktuellen Lage im Land, wird unser Anliegen einer unbedingten notwendigen behördlichen Absicherung und Präsenz über die Festtage bestätigt.“ Es sei eine Vielzahl von landesrechtlichen Schutzregeln zu erwarten, die je nach Infektionsgeschehen umzusetzen sein könnten. „Die Maßnahmen können praktisch jedoch nur erfolgreich sein, wenn eine präventive und Präsenzkontrolle auf der Insel und an den Fähren, gerade zu den Feiertagen, organisiert wird“, mahnt Gens.

Polizei und Rettungsdienst sollen abgesichert sein

„Nach hiesiger Kenntnis, unserer Erfahrung und aufgrund der räumlichen Entfernung sind zuständige Ordnungsbehörden von Landkreises und Amt West-Rügen auf der Insel nicht präsent und gerade auch nach den üblichen Dienstzeiten nicht zeitnah mobilisierbar.“ Seit Monatsbeginn versuche Gens daher eine Abstimmung zwischen Behörden und Einsatzkräften zu erreichen.

Aber lediglich Rettungsdienst und Reederei Hiddensee hätten mitgeteilt, sich an einem solchen Termin zu beteiligen. „Insbesondere muss dringend unserem Notarzt beziehungsweise dem Rettungsdienst eine behördliche und auch polizeiliche Unterstützung und Absicherung auf der Insel garantiert werden können“, erwartet Gens. Ob und inwieweit Polizeibeamte überhaupt auf der Insel sind, muss geklärt werden und ist derzeit noch völlig offen.“

Dieser Darstellung widerspricht Polizeisprecherin Stefanie Peter. „Die Polizeistation auf Hiddensee ist jederzeit mit einem Beamten besetzt“, so Peter. Auch sei das Thema inzwischen Gegenstand von Gesprächen zwischen Polizei und Gemeinde gewesen. „Wir kennen die Sorge und behalten das Problem im Blick. Allerdings stehen die an den Feiertagen geltenden Regeln heute noch nicht fest. Sobald sie schriftlich vorliegen, wird es weitere Abstimmungen geben.“

Landkreis sieht keinen Anlass zur Sorge

Auch der Leiter des Amts West-Rügen weist Vorwürfe zurück. „Wir haben dem Landkreis die Häfen in Neuendorf, Vitte und Kloster gemeldet“, entgegnet Rainer Schultz. Der Landkreis habe sie jedoch nicht in seine Allgemeinverfügung aufgenommen. Sein Amt plane zudem, an den Feiertagen Quartiere auf Hiddensee durch das Ordnungsamt kontrollieren zu lassen, so Schultz.

Tatsächlich finden sich in der Anordnung lediglich die Orte der Rügener Bäderküste mit ihren Strandzugängen und -promenaden, der Marktplatz in Barth und die Seebrücke in Wustrow.

Beim Landkreis lässt man sich nicht aus der Ruhe bringen. „Die neue Landesverordnung wird zur Stunde noch im Landtag besprochen. Die dann darin stehenden Formulierungen werden ausschlaggebend auch für Hiddensee sein“, erklärt Sprecher Olaf Manzke. Da touristisches Reisen und auch erweiterte Besuche wegen der scharfen Kontaktbeschränkungen untersagt sein werden, erwarte der Landkreis keine Überlastung der Kapazitäten, „weder der logistischen noch der medizinischen“.

Quartiere kontrollieren und Böllerverbot durchsetzen

Das sieht Thomas Gens nicht ganz so entspannt. So seien zwar auch die Regelungen zum Fährverkehr „rein formal“ auf die Reederei Hiddensee anzuwenden, „entsprechen aber keineswegs und in der Praxis einem nachvollziehbaren und dringend notwendigen Infektionsschutzkonzept und der enorm zu erwartenden Anzahl von Fahrgästen. Insbesondere möchte ich auf die erfahrungsgemäß zu erwartende Abreisesituation am 1. Januar 2021 aufmerksam machen, wenn alle Gäste des Jahreswechsels, an einem Tag die Fähren zur Rückreise nutzen müssen.“

Das Problem hat Knut Schäfer auf dem Schirm. „Um die Attraktivität von Tagesausflügen zu senken, haben wir den Fahrplan ausgedünnt und die Fahrten ab Stralsund ganz eingestellt“, sagt der Geschäftsführer der Weißen Flotte, zu der auch die Reederei Hiddensee zählt.

Zudem befördere das Unternehmen pro Fahrt weniger Fahrgäste, indem die Kapazität der Schiffe von 400 auf 250 beziehungsweise 100 Plätze reduziert worden sei. „Natürlich wäre es schön, wenn Ordnungskräfte zur Verfügung stehen würden, falls ein zu großer Druck entstehen sollte. Ich bin aber verhalten optimistisch.“

Für einen Pessimisten hält auch Thomas Gens sich nicht, aber Kontrolle sei eben besser. „Die Einhaltung der besonderen Vorschriften der Corona-Schutzverordnung kann wirksam nur durch eine sichtbare Präsenz der Behörden und Polizei auf der Insel erreicht werden. Dies betrifft insbesondere auch das Böllerverbot auf öffentlich belebten Wegen und Plätzen“, meint der Hiddenseer Bürgermeister.

Von Uwe Driest